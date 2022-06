FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF sieht für die Aixtron -Aktie trotz des starken Kurszuwachses in diesem Jahr noch Spielraum. Nach einer Investorenveranstaltung hob Analyst Martin Marandon-Carlhian sein Kursziel von 28 auf 35 Euro an und beließ die Einstufung auf "Outperform". Der Ausrüster der Halbleiterindustrie habe sich sehr zuversichtlich geäußert, schrieb der Experte in der am Dienstag vorliegenden Studie.

So sei die Auftragslage des MDax -Konzerns sehr solide, die Lieferketten seien gesichert. Was den Umsatz betrifft, sei Aixtron mittlerweile breiter aufgestellt als in der Vergangenheit. Der Konzern partizipiere an schnell wachsenden Geschäftsfeldern, deren Dynamik noch am Anfang stehe. Marandon-Carlhian verwies hier auf Wachstumstechnologien wie SiC und MicroLed.