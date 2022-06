Neu-Isenburg (ots) - Trotz des Vormarschs moderner Kommunikationstechnologien

seit Beginn der Corona-Pandemie haben Geschäftsreisen für deutsche Unternehmen

weiterhin einen wichtigen Stellenwert. Das belegt eine Befragung des Corporate

Payment Spezialisten AirPlus International von rund 110 deutschen Topmanagern.



Zwar erwartet der Großteil der Befragten (93 Prozent) demnach, dass

Geschäftsreisen im eigenen Unternehmen im Vergleich zu 2019 in unterschiedlichem

Ausmaß durch Videokonferenzen ersetzen werden. Das bewerten die Manager aber

durchaus kritisch: Als größtes Risiko (von 81 Prozent genannt) der virtuellen

Kommunikation betrachten sie die fehlende persönliche Begegnung. Fast jeder

zweite Befragte führt außerdem die fehlende Möglichkeit des Networkings (46

Prozent) sowie Risiken der Datensicherheit (45 Prozent) als Nachteil an. Für

immerhin jeden Dritten stellen die Kosten der digitalen Infrastruktur ein Risiko

dar, während der Energiebedarf moderner Kommunikationstechnologien eine eher

untergeordnete Rolle spielt (von 16 Prozent genannt).





Ausschlaggebend für die Entscheidung, ob man lieber am Laptop bleibt oder sichin Flugzeug, Zug oder Auto setzt, ist der Geschäftszweck der Begegnung. Wenn esdarum geht, Vertrauen und Beziehungen aufzubauen, ist der Großteil der Befragten(84 Prozent) sich einig, dass persönliche Treffen unerlässlich sind. Auch beiVerhandlungen (von 76 Prozent genannt), Anlässen mit emotionalenKommunikationsinhalten (73 Prozent), Besprechungen vertraulicher und sensiblerInhalte (71 Prozent), Kundenakquise und -bindung, Messebesuchen undBranchentreffen (jeweils 70 Prozent) sowie strategischen internen Meetings (56Prozent) bevorzugt die Mehrheit der Befragten eine persönliche Begegnung.Anlässe wie der Austausch von Wissen oder die Zusammenarbeit in Projektteamskönnen aus Sicht der Befragten dagegen künftig weiter virtuell stattfinden."Persönliche Begegnungen sind die Basis für eine funktionierendeGeschäftsbeziehung. Nach mehr als zwei Jahren Arbeiten aus dem Homeoffice undhauptsächlich virtuell stattfindender Kommunikation ergreifen Unternehmen nundie Chance, das Verpasste nachzuholen", sagt Oliver Wagner, CEO von AirPlusInternational. "Die Buchungen unserer deutschen Kunden nehmen seit Jahresanfangwieder kontinuierlich zu und erreichten im Mai den Höhepunkt seit Beginn derPandemie. Beim Abrechnungsvolumen lagen wir bei beinahe drei Viertel des Wertsvon Mai 2019, in einigen anderen Märkten sogar bei über 90 Prozent."AirPlus hat insgesamt 111 Topmanager in Deutschland befragt, darunter CEOs,Finanz- und Vertriebschefs.