Wasser ist das neue Lebens-Elixier – der US-Ölproduzenten!

Die Saudis haben damit unschlagbar günstige Produktionskosten, die nicht allzu weit über 10 US-Dollar je Barrel liegen. Damit kann niemand konkurrieren, der in der Nordsee oder dem Golf von Mexiko von Plattformen viele Kilometer in die Tiefe bohren muss, um auf das schwarze Gold zu stoßen, oder in Kanada unter größtem Energie-Aufwand Öl aus Öl-Sand herauswäscht.

Unter dem Wüstensand liegen riesige Öl-Vorkommen und das in geringer Tiefe. Es ist daher nicht viel nötig, um sie anzuzapfen. Und es kommt auch niemand in die Quere, abgesehen von ein paar Beduinen und Kamelen. Umweltschützer protestieren hier jedenfalls nicht.

Sie alle profitieren von den stark gestiegen Öl-Preisen, denn fast jede Form der Förderung spielt momentan Gewinne ein. Und auch die Saudis können sich keinen ausufernden Preis-Krieg leisten, weil die Herrscherfamilie sich die Gunst ihrer Untertanen durch einen ausgedehnten Sozialstaat erkauft, der bei Öl-Preisen von unter 50 US-Dollar den Staatshaushalt absaufen lassen würde.

Dass die Energie-Preise so explodiert sind, hat mehrere Gründe. Corona ist der erste. Auf dem Hochpunkt der ersten Welle im Sommer 2020 brach die Konjunktur weltweit massiv ein, viele Staaten gingen in den Lockdown. Die Nachfrage nach Öl ging in den Keller, Lagerkapazitäten waren bald restlos ausgeschöpft und selbst bereits ausgemusterte Öl-Tanker wurden als Zwischenlager reaktiviert. Wer damals Öl kaufen wollte, bekam sogar noch Geld oben drauf – einmalig in der Geschichte.

Doch die Wirtschaft erholte sich schnell wieder und die Nachfrage zog an. Gleichzeitig kehrte die Welt fossilen Energieträgern den Rücken und setzte zunehmend auf grüne Energie, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und den globalen Temperatur-Anstieg abzubremsen. So entschlossen sich die meisten Energie-Konzerne, ihre Investitionen in bestehende und neue fossile Energiequellen zu drosseln oder ganz zu stoppen.

Ein kalter Winter und der Ausfall mehrerer Atomkraftwerke in Frankreich sorgten für zusätzlichen Strom- und Energiebedarf im Winter und so stiegen die Preise stark an. Und dann startete Putin seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und setzte damit eine Sanktions-Spirale in Gang, bei die USA und die EU zunehmend russische Energie-Quellen boykottieren.

Russland stand für etwa 10% der US-Energieeinfuhren, in der EU waren es über 30%, in Deutschland über 40%. Gewaltige Abhängigkeiten, die nicht über Nacht beendet und ersetzt werden können. Doch genau das wird versucht. Mit entsprechend starken Auswirkungen auf die Energie-Preise.