MOSTLY.AI Synthetische Daten sichern Gesundheitsversorgung

Wien/Berlin (ots) - Das InGef - Institut für angewandte Gesundheitsforschung

Berlin ( InGef (https://www.ingef.de/) ) plant, im Rahmen des

Forschungsprojektes "Künstliche Intelligenz am Forschungsdatenzentrum -

Erforschung von Anonymisierungsmöglichkeiten und AI-readiness (KI-FDZ)",

KI-basierte synthetische, identifikationsgeschützte Gesundheitsdaten zu

generieren. Die Förderung des Projektes hat das Bundesministerium für Gesundheit

(BMG) übernommen, die datentechnische Umsetzung erfolgt gemeinsam mit MOSTLY AI

(https://mostly.ai/) , einem Unternehmen spezialisiert auf die Generierung

synthetischer Daten. Das Projekt KI-FDZ hat unter anderem das Ziel, Routinedaten

der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland durch geeignete Verfahren zu

synthetisieren.



An dem gemeinsamen Forschungsprojekt KI-FDZ sind neben dem InGef das

Forschungsdatenzentrum Gesundheit (FDZ) am Bundesinstitut für Arzneimittel und

(BfArM), die AG Medizininformatik des Berlin Institute of Health (BIH) an der

Charité- Universitätsmedizin Berlin, das Fraunhofer-Institut für Digitale

Medizin MEVIS als Konsortialpartner beteiligt. Die Projektpartner freuen sich

auf die enge Zusammenarbeit mit MostlyAI, die über einen Unterauftrag an das

Projekt angebunden wurden.