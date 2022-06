High Tide expandiert mit der Eröffnung einer neuen Canna Cabana-Filiale nach Saskatoon

CALGARY, 7. Juni 2022 – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein führendes Cannabis-Einzelhandelsunternehmen, das sowohl stationäre Läden als auch Online-Handelsplattformen auf globaler Ebene betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen am Standort 2102 22 Street West in Saskatoon (Saskatchewan) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke sowie dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit der neuen Filiale eröffnet High Tide seinen 126. Markengeschäftsstandort in Kanada und den 10. in der Provinz Saskatchewan, an dem Cannabisprodukte zu Genusszwecken sowie das entsprechende Konsumzubehör verkauft werden. Dies ist der erste Standort von High Tide in Saskatoon, der größten Stadt in Saskatchewan mit einer Bevölkerung von mehr als 266.000 Menschen. Das Geschäft liegt an einer wichtigen in Ost-West-Richtung verlaufenden Straße und ist Teil eines kommerziellen Korridors, an dem sich zahlreiche Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants befinden.

„Mit der organischen Eröffnung und der Expansion nach Saskatoon bringen wir unser innovatives Discount-Club-Modell direkt zu Tausenden von Verbrauchern, die bisher nicht die Möglichkeit hatten, bei uns in ihrer Heimatstadt einzukaufen. Die organische Wachstumsstrategie von High Tide konzentriert sich darauf, zusätzliche Marktanteile zu gewinnen und in den Provinzen, in denen wir bereits tätig sind, ein starkes Standbein aufzubauen. Dazu gehören Märkte wie Saskatoon, wo wir im Laufe dieses Jahres und bis ins Jahr 2023 weitere Standorte eröffnen wollen“, erklärt Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Der Ansatz der Regierung von Saskatchewan in Bezug auf die Cannabisindustrie hat die Provinz zu einer der attraktivsten Provinzen für eine Geschäftstätigkeit gemacht, und deshalb planen wir, unsere Präsenz in der Provinz deutlich zu erhöhen, während wir unser Geschäft weiter ausbauen. Das regulatorische Umfeld von Saskatchewan hat es auch zur idealen Provinz für die Einführung unserer ‚Cabana Cannabis Co.‘-White-Label-Produkte gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir nächste Woche mit dem Verkauf dieser Produkte in Saskatchewan beginnen werden, und ich werde den Markt zu diesem Zeitpunkt mit einem voraussichtlichen Zeitplan für die Einführung der Produkte von Cabana Cannabis Co. in weiteren Rechtsgebieten informieren“, fügt Herr Grover hinzu.