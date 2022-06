Acquisition par R-Biopharm de la société AusDiagnostics, fabricant australien de matériel de laboratoire et spécialiste en biologie moléculaire multiplexe (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Conquérir de nouveaux segments de marché dans le domaine dudiagnostic clinique grâce à un positionnement exceptionnel en tant quefournisseur de systèmes destinés au diagnostic de laboratoireR-Biopharm AG, éminente société allemande de biotechnologie opérant à l'échellemondiale, a annoncé l'acquisition de AusDiagnostics. R-Biopharm étoffe sa gammede produits grâce à la reprise de cette société australienne spécialisée dans lafabrication de diagnostics biomoléculaires multiplexes, de réactifs d'extractionet de matériel d'automatisation pour laboratoires. Ce faisant, la société vaconquérir de nouveaux segments de marché dans le domaine du diagnostic clinique,poursuivant ainsi sa politique de développement à l'international. " Avec lesplateformes d'analyse biomoléculaire multiplexe existantes et à venir proposéespar AusDiagnostics pour le dépistage de syndromes, nos compétences en biologiemoléculaire vont augmenter et compléter à merveille notre gamme actuelle dedispositifs de diagnostic clinique ", déclare Christian Dreher, PDG deR-Biopharm. " Cette acquisition renforce notre position en tant que partenairede confiance dans le domaine des solutions système, ce qui nous permet deproposer de nouvelles solutions de diagnostic à nos clients. "Dès sa création en 2006, la société australienne a lancé sa technologie brevetéede PCR multiplexe en tandem (MT-PCR) sur le marché. Il est actuellement possiblede détecter simultanément jusqu'à 24 agents pathogènes ou gènes de résistance àpartir d'un seul échantillon, ce qui permet de réduire la durée des procéduresde test, que ce soit chez les humains ou les animaux, mais aussi dans le cadredes analyses environnementales, agricoles et alimentaires. Cette plateformed'analyse est utilisée dans des laboratoires et des hôpitaux du monde entierpour dépister un large éventail de pathologies.Scott Gilroy, PDG d'AusDiagnostics, a déclaré que cette opération marquait unnouveau chapitre passionnant pour l'entreprise : " AusDiagnostics et R-BiopharmAG partagent le même engagement à l'égard de l'innovation dans le domaine de labiotechnologie. Cette acquisition va renforcer AusDiagnostics et accélérer notreprésence mondiale. Au cours des deux dernières années, notre large gamme deproduits innovants, le talent de notre équipe et l'incroyable fidélité de nosclients nous ont permis de connaître une croissance exceptionnelle, qui nousplace en tête du secteur. Rejoindre le groupe R-Biopharm nous permettra de