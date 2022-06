R-Biopharm acquista AusDiagnostics, azienda australiana produttrice di apparecchiature di laboratorio e specializzata in biologia molecolare multiplex (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Darmstadt (ots) - Conquistare nuovi segmenti di mercato nella diagnosticaclinica e ottenere una posizione di vantaggio a livello globale come fornitoredi sistemi diagnostici di laboratorioR-Biopharm AG, importante azienda tedesca con presenza internazionale che operanel settore delle biotecnologie, ha annunciato l'acquisizione di AusDiagnostics.L'acquisizione dell'azienda australiana produttrice di apparecchiature dilaboratorio e specializzata in biologia molecolare multiplex, reagenti diestrazione e apparecchiature di automazione per laboratori rientra nellastrategia di R-Biopharm di espandere il suo portafoglio prodotti. Questa mossaconsente a R-Biopharm di accedere a nuovi segmenti di mercato nell'ambito delladiagnostica clinica e di proseguire il suo percorso verso una solidainternazionalizzazione. "Le piattaforme di analisi di biologia molecolaremultiplex esistenti e future sviluppate dal fornitore di sistemi australianoAusDiagnostics per gli esami di screening prenatale ampliano la nostracompetenza nella biologia molecolare e completano perfettamente il nostroattuale portafoglio di diagnostica clinica", ha dichiarato Christian Dreher, CEOdi R-Biopharm. "Questa acquisizione rafforza la nostra posizione di partneraffidabile di sistemi e offre ai clienti ulteriori opzioni per le loro esigenzediagnostiche".Fondata nel 2006, l'azienda australiana ha introdotto sul mercato il suo sistemabrevettato Multiplex Tandem PCR (MT-PCR). L'attuale tecnologia permette dirilevare simultaneamente fino a 24 agenti patogeni o geni di resistenza da ununico campione, riducendo così i tempi necessari per analizzare campioni umani eanimali, e anche campioni ambientali, agricoli e alimentari. La piattaforma dianalisi viene impiegata da laboratori e ospedali in tutto il mondo per rilevareun'ampia gamma di malattie.Scott Gilroy, CEO di AusDiagnostics, ha aggiunto che l'operazione sanciscel'inizio di un entusiasmante nuovo capitolo per l'azienda: "Sia AusDiagnosticssia R-Biopharm AG condividono lo stesso impegno verso l'innovazione nel settoredelle biotecnologie. Questa acquisizione rafforza AusDiagnostics e ci aiuterà adaccelerare la nostra presenza a livello globale. Negli ultimi due anni abbiamoassistito a una crescita straordinaria, unica in questo settore. Tale crescita èstata possibile grazie all'offerta di un'ampia suite di prodotti innovativi, aun team di talenti e a clienti speciali e fedeli al nostro brand. Il connubiocon il Gruppo R-Biopharm ci permetterà di sviluppare ulteriormente questosuccesso e di continuare a offrire prodotti e assistenza di eccellente qualitàai nostri clienti australiani e internazionali".