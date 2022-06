CybelAngel erweitert seine ADM-Lösung um eine umfangreiche Inventory Technology - die aktuell umfassendste Erkennung von Shadow-IT und externen digitalen Assets auf dem Markt

Boston (ots/PRNewswire) - CybelAngel, das weltweit führende Unternehmen zum

Genauso wie Effizienz! Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der CybelAngelADM-Lösung ist, dass Sie unmittelbar umsetzbare Reports ("Alerts") von Ihremdezidierten Cyber Analysten erhalten, welcher im Vorhinein jeden Fund und dendamit zusammenhängenden Schweregrad des Geschäftsrisikos untersucht hat undIhnen somit ohne False-Positives ausschließlich kritische Funde meldet. Qualitätstatt Quantität!In einem kürzlich erschienenen Gartner -Bericht mit dem Titel CompetitiveLandscape: Digital Risk Protection wurde der führende Digital Risk ProtectionDienstleister als 'Best of Breed' ausgezeichnet. CybelAngel bringt seineverbesserte Inventory Technology zum richtigen Zeitpunkt heraus - genau dann,wenn die Ausbeutung exponierter Assets (Shadow-Assets) zunimmt. External AttackSurface Management (EASM) wird für Sicherheitsexperten und Konzernleitungen zueiner unumgänglichen Priorität.Die Entwicklung zu 'Home Office' oder 'Remote Work', wachsenden digitalenÖkosystemen, komplexen Lieferketten und digitalen Transformationen hat zu einemimmensen Anstieg von Shadow-IT und damit verbundenen Cyberangriffen wieRansomware und Sicherheitsverletzungen geführt. Oftmals erfolgen diese überunbekannte digitale Ressourcen und bieten ideale unüberwachte Eintrittspunktefür Angreifer."Wir sind bestrebt, unseren Kunden EASM-Lösungen zu bieten, die ein Höchstmaß anKlarheit, Dringlichkeit und Benachrichtigungsgenauigkeit auf dem Markt bieten",so CEO Erwan Keraudy. "Dies ist der Schlüssel zur Unterstützung derSicherheitsverantwortlichen bei der Priorisierung von externen Angriffsrisiken,so dass die Abhilfemaßnahmen auf der Grundlage der betrieblichen Kritikalitätund der Unternehmensziele erfolgen können.""Angesichts der zunehmenden Zahl von Mitarbeitern, die von Zuhause oder anderen'Remote' Plätzen aus arbeiten, ist es für alle Arten von Unternehmen vonentscheidender Bedeutung, einen Überblick über alle externen Assets zu erhalten,Abhilfemaßnahmen zu priorisieren und Schwachstellen schnell zu beheben",erläutert Todd Carroll, CISO bei CybelAngel. "Keine andere Lösung auf dem Marktbietet eine so umfassende Erkennung und sofortige Sichtbarkeit von unbekannten,gefährdeten Assets wie CybelAngel."CybelAngel lädt Sie ein, sich die neue Lösung auf der RSA Conference 2022 vom 6.bis 9. Juni in San Francisco, CA (Stand N-45240), auf dem Gartner Security &Risk Summit vom 7. bis 9. Juni in National Harbor, MD (Stand #453) und auf derFIC vom 7. bis 9. Juni in Lille Grand Palais (Stand F34) anzusehen.Vorschauberichte können auch online angefordert werden:https://discover.cybelangel.com/external-risk-preview-reportÜber CybelAngelSeit 2013 schützt CybelAngel führende Unternehmen weltweit vor den wichtigstenexternen digitalen Bedrohungen. Die einzigartige, auf maschinellem Lernenbasierende Plattform und die professionellen Analysten bieten eineleistungsstarke Lösung zum proaktiven Schutz vor Cyber-Bedrohungen. Weil immermehr Daten außerhalb der Firewall auf Cloud-Diensten, offenen Datenbanken undvernetzten Geräten geteilt, verarbeitet oder gespeichert werden, ist dasdigitale Risiko für Unternehmen so groß wie noch nie. Unternehmen auf der ganzenWelt zählen auf CybelAngel, um externe Bedrohungen auf allen Ebenen desInternets zu entdecken, zu überwachen und zu beseitigen, damit ihre kritischenVermögenswerte, Marken und ihr Ruf geschützt wird (bleibt!). WeitereInformationen finden Sie unter CybelAngel.com (https://cybelangel.com/?utm_source=Press%20Release&utm_medium=Media&utm_campaign=Healthcare%20Data%20Targeted)Folgen Sie CybelAngel auf den sozialen Medien: LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/cybelangel/ Twitter: @CybelAngel(https://twitter.com/CybelAngel)