Heimvorteil Brennholz in Zeiten der Energiekrise

Frankfurt am Main (ots) - Verbände geben Entwarnung: Keine Preissprünge wie bei

Öl und Gas



Angesichts geopolitischer Krisen wächst bei vielen Verbrauchern die Sorge, dass

die nächste Heizrechnung die Haushaltskasse über die Maße belastet. Insbesondere

die Öl- und Gaskunden trifft die Inflation mit voller Wucht. Aber auch Besitzer

von Feuerstätten, die diese als preisgünstige Heizquelle nutzen, fragen sich:

Sind Scheitholz und Pellets ebenfalls von der Kostenspirale betroffen?



Der HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V. und der

Bundesverband Brennholzhandel und Brennholzproduktion e.V. (BuvBB) geben

Entwarnung. "Wir hatten über viele Jahre hinweg stabile Brennstoffpreise", so

Klaus Egly, Erster Vorsitzender des BuvBB, zur aktuellen Situation. "Zwar wird

es hier und da moderate Preisanpassungen geben, aber solch astronomische

Preissprünge wie wir sie vom Öl und Gas her kennen, wird es nicht geben."