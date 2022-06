Nancy Faeser eröffnet die Smart Country Convention 2022 und Österreich ist erneut Partnerland (FOTO)

Berlin (ots) - Österreich gilt als einer der Vorreiter in Sachen E-Government

und Smart City und aus diesem Grund ist unser Nachbarland auch 2022 Partnerland

der Smart Country Convention. Ob per App zum Amt oder Ausweisen per e-Card. In

Österreich ist das schon lange keine Zukunftsmusik mehr. Vom 18. bis 20. Oktober

2022 werden Unternehmen und Institutionen aus Österreich ihre digitalen

Anwendungen für Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen und die Digitalisierung

von Städten, Gemeinden und Landkreisen auf dem Berliner Messegelände vorstellen.



Beim E-Government Benchmark 2021 (https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/p

ublication/d30dcae1-436f-11ec-89db-01aa75ed71a1) der Europäischen Kommission

landet Österreich auf dem zweiten Platz. 94 Prozent der Verwaltungsleistungen

sind in Österreich online verfügbar - in der gesamten EU sind das nur 81

Prozent. Alle Verwaltungsportale in unserem Nachbarland zeigen, ob persönliche

Daten abgefragt wurden - EU-weit ist das ebenfalls bei 81 Prozent der Fall.

Deutschland landet in diesem Ranking auf Platz 8. Hier gibt es demnach

Aufholbedarf.