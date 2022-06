Die Analyseergebnisse von Bohrung BBDD0012 stehen zwar noch aus, dennoch lässt sich bereits sagen, dass die Mächtigkeit der Mineralisierung und Intensität der Kupfermineralisierung auf Bluebird nach Westen und zur Tiefe zunehmen (Abbildung 1). Bezeichnenderweise wurde eine frühere Reverse-Circulation-Bohrung in diesem Abschnitt (BBRC019) mit 3,9 g/t Au, 4,8 % Cu am Ende des Bohrlochs aufgegeben, nachdem sie 15 m mit 3,46 % Cu, 0,61 g/t Au auf 172 m3 durchteuft hatte.



Abbildung 1: Querschnitt 448,360mE mit dem neuen Schnittpunkt BBDD0012 und dem früheren Bohrtreffer BBDD0010

Die Bohrung des nächsten Diamantbohrlochs, BBDD0013; das sich weitere 20 m westlich und tiefer als BBDD0012 befindet, ist bereits im Gange (siehe Abbildung 2). Im Wochentakt will Tennant Minerals noch vier weitere Bohrungen jeweils mit engen 20 m Abständen niederbringen, bevor dann 10 Step-Out Bohrungen geplant sind. Insgesamt sind 4.500 m an Bohrungen geplant. Das aktuelle Bohrprogramm soll die Ausmaße der Lagerstätte auf eine Größenordnung erweitern, die mit anderen großen Kupfer-Gold-Lagerstätten im Mineralfeld Tennant Creek vergleichbar ist. Dazu gehört die Lagerstätte Peko, die sich 20 km westlich von Bluebird befindet und zwischen 1934 und 1981 147.000 Tonnen Kupfer mit einem Gehalt von 4 % Cu und 414.000 Unzen Gold mit 10 g/t Au produzierte (siehe Abbildung 3).



Abbildung 2: Längsprojektion von Bluebird mit früheren hochgradigen Kupfer-Gold-Treffern und dem Schnittpunkt BBDD0012

Fazit: Die jüngsten Ergebnisse bestätigen, dass Bluebird eine bedeutende, hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung innerhalb des bekannten Mineralfeldes Tennant Creek ist. Die Parallelen zu historischen Minen in der Nähe helfen dabei, das Potenzial der Bluebird-Entdeckung abzuschätzen. Das Tennant Management hofft, schon nach diesem Bohrprogramm sagen zu können, ob Bluebird an historische Projekte wie z.B. das 20 km entfernte Peko anknüpfen kann. Nicht vergessen werden sollte die Nähe von Bluebird zur hochgradigen historischen Perseverance Goldmine, die nur 1,5 km entfernt liegt. Tennant Minerals vermutet einen viel größeren Zusammenhang. Das Unternehmen hat soeben eine magnetische Drohnenuntersuchung über den gesamten 5 km langen Bluebird-Korridor geflogen. Durch die Kombination von magnetischen Daten und Gravitationsmodellen erhofft sich Tennant wertvolle Aufschlüsse über das Potenzial für zusätzliche Kupfer-Gold-Entdeckungen innerhalb der Projektgrenzen. Ironischerweise hat Tennant dabei den Vorteil eines First Movers: Es ist nach mehr als 100 Jahren Bergbaugeschichte in der Region das erste Unternehmen, das das Gebiet systematisch mit modernen Methoden exploriert. Die Ergebnisse könnten transformativ für das Bergbaucamp Tennant Creek sein. Wir bleiben an der Story dran1

