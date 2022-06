KfW-ifo-Mittelstandsbarometer Geschäftsklima im Mittelstand steigt, aber Sorge vor Absturz wächst

- Kleine und mittlere Unternehmen im Mai mit besserer Geschäftslage, Erwartungen

sinken aber

- Stimmung in Großunternehmen hellt auf, vor allem in der Industrie

- Unwägbarkeiten bleiben groß und trüben Konjunkturaussicht



Die leichte Stimmungsaufhellung im Mittelstand setzt sich im Mai den zweiten

Monat in Folge fort, nachdem das Geschäftslima im März wegen des russischen

Kriegsüberfalls auf die Ukraine kollabiert war. Aktuell steigt es um 1,2 Zähler

auf -5,9 Saldenpunkte, bleibt damit jedoch noch immer weit hinter dem

Vorkriegsniveau zurück, wie das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt. Es

verbessern sich diesmal ausschließlich die Lageurteile, diese allerdings

deutlich um 3,6 Zähler auf jetzt 11,0 Saldenpunkte. Günstiger bewertete der

Mittelstand seine aktuellen Geschäfte zuletzt vor dem Auftürmen der

Omikron-Welle im Oktober vergangenen Jahres. Die bereits sehr pessimistischen

Geschäftserwartungen sinken hingegen um 0,7 Zähler auf -21,0 Saldenpunkte. Für

neue Zuversicht sind schlicht die Unwägbarkeiten zu groß. So treibt der Krieg

die Preise, verknappt die Rohstoffe und vermindert die Energiesicherheit,

während in China selbst kleine Corona-Ausbrüche strickte Lockdowns auslösen und

die globalen Lieferketten zusätzlich stressen.