Dr. Oetker hält im Geschäftsjahr 2021 das hohe Vorjahresniveau / Auswirkungen der Corona-Pandemie nach wie vor spürbar / Für 2022 signifikante Kostensteigerungen erwartet (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die Nahrungsmittelunternehmen von Dr. Oetker erzielten im

Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro und lagen damit -

trotz Normalisierung der Märkte nach dem Corona-bedingten Ausnahmejahr 2020 -

auf dem hohen Umsatzniveau des Vorjahres. Die Investitionen von Dr. Oetker und

der Conditorei Coppenrath & Wiese beliefen sich auf rund 136 Millionen Euro.

Damit legen die Unternehmen die Grundlage für weiteres Wachstum in den kommenden

Jahren.



Das Geschäftsjahr 2021 war weiterhin geprägt von den zunehmend herausfordernden

Folgen entlang der gesamten Lieferkette. Aufgrund des Krieges in der Ukraine

beobachten die Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr eine Verschärfung der

schwierigen Beschaffungssituation und verzeichnen signifikante

Kostensteigerungen bei Rohwaren.





GESCHÄFTSJAHR 2021"Es ist uns erfreulicher Weise gelungen, den Umsatz des für uns besonderenJahres 2020, in dem Dr. Oetker organisch um 11 Prozent gewachsen ist, auch 2021wieder zu erwirtschaften - und das trotz der teilweise merklich rückläufigenEntwicklungen in zahlreichen Märkten, in denen wir unsere Produkte verkaufen.Vor dem Hintergrund der sehr herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungenmit im zweiten Halbjahr 2021 bereits spürbaren Verteuerungen auf derBeschaffungsseite haben wir ein noch auskömmliches Ergebnis erwirtschaftet.Insbesondere die Beschaffungs- und Logistiksituation forderte uns - und wird unsmit Blick auf die Folgen des Kriegs in der Ukraine auch weiterhin erheblich undleider stark zunehmend belasten. Dennoch konnten wir dank unserer engenLieferantenbeziehungen sowie vor allem dank der Flexibilität undEinsatzbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die ich sehrstolz bin, unsere Lieferfähigkeit im Wesentlichen aufrechthalten", erläutert Dr.Albert Christmann, Vorsitzender der Internationalen Geschäftsführung von Dr.Oetker, anlässlich der Veröffentlichung der Jahreskennzahlen.UMSATZENTWICKLUNGDie auf allen Kontinenten agierenden Unternehmen von Dr. Oetker erzielten imJahr 2021 Umsatzerlöse in Höhe von 3,71 Mrd. Euro und blieben damit stabilgegenüber dem Vorjahr (ebenfalls 3,71 Mrd. Euro). Rund 66 % seinesGesamtumsatzes erzielte Dr. Oetker außerhalb von Deutschland.AKQUISITIONENIm Bereich der Akquisitionen lag der Fokus im Jahr 2021 primär auf derIntegration der im Vorjahr erworbenen Unternehmen. Zudem wurden kleinereUnternehmen übernommen: So hat Dr. Oetker mit der Create Better Group Ltd. im