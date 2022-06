--------------------------------------------------------------

Dortmund (ots) - Stetige Verbesserung im Sinne der Kunden: Das ist der Anspruch

der Continentale Lebensversicherung. Daher hat sie zahlreiche Tarife ihrer

aktuellen Produktpalette noch einmal überarbeitet. Von den vielen neuen

Features, verstärkten Leistungsbausteinen oder noch flexibleren Möglichkeiten

profitieren die Versicherten im Neugeschäft.





Nach wie vor besitzt die Continentale eine umfangreiche Produktpalette mitTarifen zur Altersvorsorge für unterschiedliche Anlegermentalitäten in allendrei Schichten. Damit bietet sie als einer der wenigen Versicherer ein breitesAngebot von der Basis- über die Riester-Rente bis hin zu fondsgebundenen Tarifenmit und ohne Garantieleistungen sowie Produkten der neuen Klassik. Auch imBereich betriebliche Altersversorgung ist die Continentale mit ihrenVersicherungen breit aufgestellt. Das gilt auch für die Absicherung derArbeitskraft, für die sie ebenfalls betriebliche oder privat abzuschließendeProdukte anbietet.Neu ausgerichteter Tarif für Kunden mit gehobenem AnspruchWas die verbesserten Produkte können, zeigt zum Beispiel die neu ausgerichteteContinentale EasyRente Invest. Der fondsgebundene Tarif richtet sich jetzt nochflexibler nach den Wünschen einer anspruchsvollen Zielgruppe. Denn nicht jederKunde will schon heute festlegen, welche Form der Vorsorge für ihn im Alter ambesten ist.Zum vereinbarten Rentenbeginn stehen dem Versicherten daher alle Möglichkeitenoffen. Er kann sich zwischen klassischen Rentenmodellen oder einerinvestmentorientierten Rente entscheiden. Statt der vereinbarten Rente ist auchdie Auszahlung einer Kapitalabfindung möglich. Wer sich nicht entscheidenmöchte, kann beides kombinieren - und sich neben einer Kapitalabfindung eineTeilrente auszahlen lassen. Zudem werden auch nach Rentenbeginn noch Optionenfür Kapitalentnahmen angeboten.Vorteile aus zwei Welten kombiniertAuch in der Ansparphase kann die EasyRente jetzt noch mehr als zuvor. Mit bis zu20 Fonds im Portfolio kann der Kunde seine Investitionen besonders breitstreuen. Die Anlagen wählt er aus einem Portfolio mit mehr als 100 Fonds und 7Depots. Seinen regelmäßigen Beitrag kann der Kunde nach Wunsch umfassend erhöhen- garantiert zu den bei Vertragsbeginn vereinbarten Rechnungsgrundlagen. Bis zusechs Mal im Jahr sind außerdem Sonderzahlungen möglich.Besonders interessant für echte Fonds-Profis: Anders als bei einem privatenFondssparplan müssen sie nicht für jede Anlage-Entscheidung die