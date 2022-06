München (ots) - CleverConnect (https://www.cleverconnect.com/de/) , ein

führender Spezialist für Cloud-basierte Recruiting-Lösungen, fusioniert mit

Talentry (https://www.talentry.com/de/) , einem führenden Anbieter von Lösungen

für Talent Relationship Management mit Sitz in München. Gemeinsam treten sie dem

derzeit beispiellosen Fachkräftemangel mit effizienten und fortschrittlichen

Technologien entgegen, um Recruiter:innen bei ihrer täglichen Arbeit zu

unterstützen und gleichzeitig eine exzellente Candidate Experience zu

gewährleisten. Nach einer von Digital Plus Partners geführten Finanzierungsrunde

im Oktober 2021 bringt der Zusammenschluss mit Talentry und die Investition von

25 Millionen Euro in Deutschland im Jahr 2022 CleverConnect seinem Ziel einen

entscheidenden Schritt näher: der führende europäische SaaS-Champion für Talent

Acquisition zu werden.



Eine gemeinsame Plattform für erfolgreiches Recruiting und Mitarbeiterbindung





Europa ist einer der am stärksten von der Fachkräftelücke betroffenen Märkte.Personalverantwortliche sehen sich zunehmend mit einem Mangel an qualitativhochwertigen Bewerbungen und einem wachsenden internationalen Wettbewerbkonfrontiert. Vor diesem Hintergrund steigt ihre Investitionsbereitschaft inLösungen für Talent Management, Employer Branding sowie in Tools für dieerfolgreiche Ansprache, Konvertierung und Qualifizierung von potenziellenBewerber:innen. Durch den Zusammenschluss mit Talentry schafft CleverConnect dieBasis dafür, Unternehmen optimal und ganzheitlich bei der Transformation ihrerRecruiting-Prozesse unterstützen zu können. Denn das kombinierteLösungsportfolio der beiden Markführer ermöglicht es Recruiting-Teams, neueKandidat:innen zu gewinnen, Beziehungen aufzubauen und sukzessive ihreFähigkeiten besser kennen zu lernen.Es wächst zusammen, was zusammen gehörtCleverConnect steht für die Revolutionierung des Recruiting-Prozesses. Mitseinem innovativen, zukunftssicheren Lösungsportfolio hat sich das europäischeHRTech Scale-up 30 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde gesichert. DasUnternehmen unterstützt bereits mehr als 2.500 Kunden bei der Digitalisierungund Optimierung ihrer Rekrutierungsprozesse. Das Produktportfolio umfasst eineSaaS-Lösung für zeitversetzte Videointerviews, intelligente Karriereseiten mitKI sowie eine Matching-Technologie für Lebensläufe. Damit deckt CleverConnectden gesamten Prozess von der effizienten und zeitgemäßen Kandidatenansprache bishin zur Konvertierung in (potenzielle) Mitarbeitende ab.Talentry ist als Studenten-Start-up in München gegründet worden - und zählt seit2013 zu den führenden Anbietern für Cloud-basiertes Talent Relationship