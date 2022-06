Nach dem signifikanten Kurssturz der Fraport-Aktie auf ein Verlaufstief von gerade einmal 27,60 Euro im März 2020 konnte sich das dazugehörige Papier bis November letzten Jahres auf rund 70,90 Euro erholen, insgesamt scheiterte Fraport allerdings mit einem nachhaltigen Ausbruch über einen vorausgegangenen und mittelfristigen Abwärtstrend. Dies brachte das Papier erneut unter Druck, Anfang dieses Jahres wurden Tiefstände um 45,00 Euro markiert. Genau an dieser Stelle versucht Fraport nun einen Doppelboden auszubilden und damit eine Stabilisierung herbeizuführen. Noch befindet sich der Wert in der Aufbauphase, schon bald könnten allerdings wieder Käufer zurückkehren und für eine zweite große Kaufwelle sorgen.

EMA 50 im Fokus

Der Bereich zwischen 45,00 und rund 55,00 Euro ist in der Fraport-Aktie vorläufig als neutral einzustufen, erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die obere Begrenzung dürfte Aufwärtspotenzial zunächst in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts um 58,59 Euro freigesetzt werden, darüber an rund 65,00 Euro. Aus technischer Sicht fehlt in der aktuellen Aufwärtsbewegung noch eine zweite Kaufwelle, diese muss zwangsläufig über 70,00 Euro aufwärts reichen, damit die charttechnischen Bedingungen an eine 1-2-3-Erholung erfüllt werden. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment anbieten. Sollte es unerwartet unter die aktuellen Jahrestiefs abwärtsgehen, würde dies die Bodenbildungsphase aus dem Frühjahr komplett negieren und in einem ersten Schritt Abschläge auf 43,30 und darunter 41,68 Euro hervorrufen.