Die VIRTUELLE TOUR DE SUISSE auf ROUVY - Entdecken Sie die reizvolle Schweiz auf dem Fahrrad von zu Hause aus

Grenchen, Schweiz (ots/PRNewswire) - GRENCHEN, Schweiz, 7. Juni 2022

/PRNewswire/ - - Radsportlerinnen und -sportler aller Leistungsklassen sind

eingeladen, die Schönheit der professionellen Tour de Suisse online über ROUVY,

den offiziellen digitalen Partner der Tour de Suisse, zu entdecken. Die

virtuellen Community-Rennen, die auf denselben Streckenabschnitten wie das

eigentliche Profirennen 2022 ausgetragen werden, finden vom 13. bis 19. Juni

entlang der echten Etappen und an denselben Tagen statt, an denen die Profis

fahren.



Die 85. Ausgabe der Tour de Suisse

(https://www.tourdesuisse.ch/en/tds-2022/stage-plan/) beginnt mit der ersten

Etappe der Männer am Sonntag, 12. Juni, in Küsnacht. Die Frauen starten ihre

viertägige Rundfahrt am darauffolgenden Samstag, 18. Juni, in Vaduz. Beliebte

Stars sind (neben vielen anderen) Peter Sagan, Stefan Küng, Remco Evenepoel,

Gino Mäder, Elisa Balsamo, Marlen Reusser und Jolanda Neff.