Labrador Gold durchteuft 6,22 g/t Gold auf 4 Metern in erstem Bohrloch bei Golden Glove, einschließlich 10,31 g/t Gold auf 2 Metern

TORONTO, ON, 7. Juni 2022 - Labrador Gold Corp. (TSX.V:LAB | OTCQX:NKOSF | FWB: 2N6) („LabGold“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ergebnisse aus sieben Bohrlöcher bekannt zu geben, darunter auch das erste Bohrloch, das im Zielgebiet Golden Glove am südlichen Ende seines zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Kingsway in der Nähe von Gander (Neufundland) niedergebracht wurde. Das Unternehmen brachte diese Bohrlöcher im Rahmen seines 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramms bei Kingsway nieder.

Bohrloch K-22-150 durchteufte 6,22 g/t Au auf 4 Metern, einschließlich 10,31 g/t Au auf 2 m in einer vertikalen Tiefe von 246 Metern. Dieser Abschnitt liegt rund 160 m südlich des Ausbisses, der zur Entdeckung von Golden Glove führte. Sechs Stichproben aus diesem Ausbiss, von denen drei sichtbares Gold enthielten, lieferten bei der Analyse Werte von 2,99 g/t bis 338,1 g/t Au (siehe Pressemeldung vom 21. September 2021). Golden Glove ist das vierte von vier Zielen, bei denen LabGold Bohrungen niedergebracht hat, die bedeutende Goldwerte lieferten.

Die Mineralisierung bei Golden Glove und jene bei Big Vein ähneln sich zwar in vielerlei Hinsicht, ein bedeutender Unterschied besteht jedoch darin, dass Big Vein auf der Westseite der Verwerfungszone Appleton auftritt, während Golden Glove auf der Ostseite gelegen ist. Dies waren die ersten Bohrungen auf der Ostseite der Verwerfung auf dem Konzessionsgebiet Kingsway.

Die sechs Bohrlöcher, die im Zielgebiet Pristine niedergebracht wurden, durchteuften eine oberflächennahe Goldmineralisierung auf bedeutenden Mächtigkeiten in der Zone Doyle, einschließlich 1,86 g/t Au auf 8 m in Bohrloch K-22-144 und 1,75 g/t Au auf 20,2 m, einschließlich 2,76 g/t Au auf 6,2 m, in Bohrloch K-22-139.

„Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen des ersten Bohrlochs bei Golden Glove, insbesondere wenn man bedenkt, dass sich der Abschnitt etwa 160 m südlich des Entdeckungsausbisses befindet. Dies deutet auf ein hervorragendes Potenzial für den Bereich zwischen dieser Bohrung und dem Ausbiss hin, und wir sehen den Ergebnissen der verbleibenden fünf Bohrlöcher, die hier bis dato niedergebracht wurden, mit Freude entgegen“, sagt Roger Moss, President und CEO von LabGold. „Die weiteren oberflächennahen Goldabschnitte, die die Streichlänge der Zone Doyle erweitern, sind erfreulich, insbesondere jene mit größeren Mächtigkeiten. Wir sind ermutigt durch die erfolgreichen Bohrungen auf unseren vier ersten Zielen, die allesamt eine bedeutende Goldmineralisierung geliefert haben. Wir werden die Erprobung der neuen Ziele, die entlang der Verwerfungszone Appleton erschlossen werden, im Laufe des Sommers fortsetzen, beginnend mit dem CSAMT-Ziel, rund acht Kilometer nordöstlich von Big Vein.“

Loch-Nr. von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Au (g/t) Zone K-22-152 66 70,24 4,24 1,78 Doyle 87 90 3 2,24 93 96 3 1,17 K-22-150 348 352 4 6,22 Golden Glove einschließlich 348 350 2 10,31 K-22-149 13 14 1 1,27 Doyle K-22-146 57 57,95 0,95 1,12 Doyle K-22-144 64 72 8 1,86 Doyle einschließlich 69 71 2 3,32 K-22-143 92,2 93 0,8 1,42 Doyle K-22-139 57,2 77,4 20,2 1,75 Doyle einschließlich 62,2 68,4 6,2 2,76 89,4 92,4 3 1,59

Tabelle 1. Zusammenfassung der Analyseergebnisse

Bei allen Abschnitten handelt es sich um die Bohrlängen, da nicht genügend Informationen zur Berechnung der wahren Mächtigkeit vorliegen.

Loch-Nr. Rechtswert Hochwert Höhe Azimut Neigung Tiefe K-22-152 661804 5436020 54 300 50 221 K-22-150 660539 5431776 48 265 45 452,57 K-22-149 661804 5436021 62 260 45 227 K-22-146 661803 5436032 64 260 62 176 K-22-144 661808 5436070 65 280 45 200,27 K-22-143 661801 5436034 54 260 45 299,06 K-22-139 661802 5436033 54 300 45 215

Tabelle 2. Details der Bohransatzpunkte

Abbildung 1. Karte der Zone Doyle

QA/QC

Die wahren Mächtigkeiten der gemeldeten Abschnitte müssen noch berechnet werden. Die Proben sind nicht gedeckelt. Die Proben aus dem halbierten HQ-Bohrkern werden vor dem Versand an Eastern Analytical Laboratory in Springdale, Neufundland, zur Untersuchung sicher gelagert. Eastern Analytical ist ein nach ISO/IEC17025 akkreditiertes Labor. Die Proben werden mittels einer standardmäßigen 30-g-Brandprobe mit anschließendem Atomabsorptionsverfahren routinemäßig auf Gold sowie mittels ICP-OES auf weitere 34 Elemente untersucht. Proben, die sichtbares Gold enthalten, werden mittels Metallsiebverfahren/Brandprobe analysiert, ebenso wie alle Proben mit Brandprobenergebnissen von mehr als 1 g/t Au. Das Unternehmen fügt jeder Charge Leerproben und zertifizierte Referenzstandards in einer Größenordnung von etwa 5 % der Gesamtproben hinzu.

Qualifizierter Sachverständiger

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen dankt dem Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador für seine finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Kingsway im Rahmen des Junior Exploration Assistance-(JEA)-Programms.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist.

Anfang 2020 erwarb Labrador Gold eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Projekt Kingsway im Gebiet Gander in Neufundland. Die drei Lizenzen des Projekts Kingsway decken ungefähr 12 Kilometer der Appleton-Verwerfungszone ab, die mit Goldvorkommen in der Region in Zusammenhang steht, einschließlich deren der Entdeckung von New Found Gold unmittelbar südlich von Kingsway. Die Infrastruktur in diesem Gebiet ist ausgezeichnet. Das Projekt befindet sich nur 18 Kilometer von der Stadt Gander entfernt. Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und in der Nähe gibt es Stromleitungen und eine ausreichende lokale Wasserversorgung. Nach ermutigenden ersten Ergebnissen führt LabGold Bohrungen auf voraussichtlich 50.000 Metern durch, die auf eine hochgradige epizonale Goldmineralisierung entlang der Appleton Fault Zone abzielen. Das Unternehmen verfügt über ein Working Capital von 28 Millionen Dollar und ist gut kapitalisiert, um das geplante Programm durchzuführen.

Das Konzessionsgebiet Hopedale deckt einen Großteil des über 60 Kilometer langen Grünsteingürtels Florence Lake ab. Der Gürtel ist typisch für Grünsteingürtel weltweit, wurde jedoch im Vergleich nur wenig erkundet. Bisherige Arbeiten von Labrador Gold zeigen Goldanomalien in Gestein, Böden und Seesedimenten über einen 3 Kilometer langen Abschnitt des nördlichen Teils des Grünsteingürtels Florence Lake in der Nähe des bekannten Goldvorkommens Thurber Dog an. Stichproben aus diesem Goldvorkommen enthielten bis zu 7,8 g/t Gold. Darüber hinaus kommen anomale Goldgehalte in Boden- und Seesedimentproben über ungefähr 40 Kilometer entlang des südlichen Abschnitts des Grünsteingürtels vor (siehe Pressemitteilung vom 25. Januar 2018 für weitere Einzelheiten). Labrador Gold kontrolliert jetzt ungefähr 40 Kilometer der Streichlänge des Grünsteingürtels Florence Lake.

Das Unternehmen verfügt über 159.199.026 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

oder auf Twitter @LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter „können“, „würden“, „könnten“, „werden“, „beabsichtigen“, „planen“, „rechnen mit“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

