Traction Uranium begrüßt Dr. Yuanming Pan, angesehenen Professor und Forscher an der University of Saskatchewan, in seinem technischen Beratungsauschuss

7. Juni 2022. Vancouver BC - Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) ( CSE: TRAC ) ( OTC: TRCTF ) (FWB: Z1K ), ein in der Mineralexploration tätiger Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung von Konzessionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Canada - einschließlich seiner zwei Vorzeige-Uranprojekte in der weltweit bekannten Athabasca-Region - gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Dr. Yuanming Pan, einen angesehenen Professor und Forscher an der University of Saskatchewn („UofS“), mit Wirkung zum 1. Juni 2022 in seinen technischen Beratungsausschuss (Technical Advisory Committee) aufgenommen hat.

Dr. Yuanming Pan promovierte 1990 an der University of Western Ontario und ist seit 1993 Mitglied des Lehrkörpers der University of Saskatchewan. Dr. Pans Forschungsarbeiten erstrecken sich von der Mineralogie über Wirtschaftsgeologie und Umweltmineralogie bis zur Geochemie. Er verfügt über umfassende Erfahrung mit verschiedenen mineralischen Rohstoffen wie Gold, Grafit, Lithium, Seltenerdmetalle und Uran. Dr. Pans Forschungsgruppe entwickelte eine Technik zur Exploration von Uranlagerstätten unter Verwendung von durch Alphateilchen induzierten Defekten in Quarz.

Lester Esteban, seines Zeichens Chief Executive Officer, sagt dazu: „Viele der Geologien, die heute tätig sind und in den letzten fast 30 Jahren ihren Abschluss an der UofS gemacht haben, haben bei Dr. Pan studiert. Ich verfolge Dr. Pans Forschungsarbeit seit einiger Zeit. Seine Methode fußt auf der Erforschung der Minen Key Lake und McArthur River und wurde auf die Zone Maw sowie die Lagerstätten Phoenix und Arrow angewendet. Die von ihm entwickelte neuartige Uranexplorationstechnik, bei der strahlungsinduzierte Defekte in Quarz als ein neuer Vektor für die Uranexploration verwendet werden, wird unsere Bemühungen in unseren Konzessionsgebieten zweifellos verstärken. Ich freue mich sehr, dass Dr. Pan nun Teil unseres technischen Beratungsausschusses ist und dass sein Forschungsteam mit unserem Explorationsteam zusammenarbeitet, um uns der nächsten großen Uranentdeckung näher zu bringen.“