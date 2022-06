Bee Vectoring Technologies beschleunigt Verkaufsverpflichtungen und verdreifacht die bewirtschafteten Flächen in der US-amerikanischen Region Pazifischer Nordwesten für das Geschäftsjahr 2022

Mississauga, ON, Kanada, und Sacramento, CA, USA (7. Juni 2022) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das „Unternehmen“ oder „BVT“) (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE:BEE) gab heute bekannt, dass es die Verkaufsverpflichtungen im Geschäftsjahr 2022 im Vergleich mit dem Vorjahr durch eine Verdreifachung der mit seinem natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystem bewirtschafteten Flächen im Pazifischen Nordwesten der USA beschleunigt hat. BVT arbeitet inzwischen mit 11 Beeren-Kunden in Oregon und Washington auf insgesamt 360 Acres zusammen, unter anderem mit fünf zahlenden Kunden und sechs Erzeugern, die Demonstrationsversuche durchführen. Diese Kunden bauen auf insgesamt mehr als 8.500 Acres in der Region an. Außerdem verfolgt das Unternehmen Optionen mit Erzeugern, die spätblühende Beerensorten anbauen.

„Letztes Jahr verzeichnete BVT in der Region Pazifischer Nordwesten erstmals Verkäufe, und ein Jahr später können wir erfreut über eine bedeutende Beschleunigung in der Region berichten“, sagte Ian Collinson, der Sales Manager von BVT. „Wir sind weiter dabei, diesen wichtigen Beerenmarkt erfolgreich zu durchdringen und unsere Präsenz auszubauen. Diese Region weist Erzeuger mit groß angelegten Betrieben auf, was unsere Fortschritte hier zu einem wichtigen Meilenstein für das zukünftige Wachstum von BVT macht. Mit der zunehmenden Konsolidierung des Marktes ist BVT immer mehr in der Lage, sein Wachstum exponentiell zu erweitern, um die Nachfrage seitens dieser Großproduzenten in der Zukunft zu befriedigen. Aufgrund der früheren Erfahrungen mit den Erzeugern sind wir zuversichtlich, dass diese die Technologie effizient in ihren gesamten Betrieb integrieren werden, sobald sie die Vorteile des BVT-Systems anhand der Versuche erkennen.“

Die Erzeuger mit von BVT verwalteten Flächen in der Region Pazifischer Nordwesten bewirtschaften im Jahr 2022 ca. ein Drittel der 25.000 Acres mit Blaubeeren, Brombeeren und Himbeeren(1) in der Region. „Wir gehen davon aus, dass die Erzeuger nach den erfolgreichen Versuchen im Laufe der nächsten zwei bis drei Saisonen BVT auf weiteren Flächen übernehmen werden. Zudem kann die Neukundenakquise beschleunigt werden, da andere Erzeuger die Vorteile aus diesen Großbetrieben erkennen werden, was sich für BVT in der Zukunft in raschem Wachstum niederschlagen wird“, so Herr Collinson weiter.