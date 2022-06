HAVN Life unterzeichnet eine Liefervereinbarung mit dem lizenzierten jamaikanischen Cannabisproduzenten Green Stripe Naturals Ltd.

7. Juni 2022 - Vancouver, BC – HAVN Life Sciences Inc. (CSE HAVN) (OTC HAVLF) (FWB 5NP) (das „Unternehmen“ oder „HAVN Life“), ein Biotechnologieunternehmen, das die standardisierte Extraktion von psychoaktiven Verbindungen und die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte verfolgt, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Lieferpartnerschaft mit Green Stripe Naturals Ltd. (GSN) über dessen Tochtergesellschaft Green Peak Growers Ltd., einen lizensierten Cannabishersteller in Jamaika, eingegangen ist. GSN wird das Produkt des Unternehmens für den Verkauf über lizenzierte Abgabestellen vertreiben, da psilocybinhaltige Pilze im Land legal verkauft und konsumiert werden dürfen.

Green Stripe Naturals Inc. war einer der ersten Akteure in der Cannabisbranche in Jamaika und ist derzeit mit 14 lokalen Abgabestellen für den Vertrieb seiner Cannabis- und Psilocybinprodukte im Gespräch. GSN geht davon aus, dass die Zahl der lizenzierten Abgabestellen in Jamaika bis zum Jahresende auf 35 steigen wird. GSN und HAVN Life prüfen auch künftige Kooperationen, einschließlich eines erweiterten Vertriebs auf weiteren karibischen Inseln, auf denen Cannabis und psilocybinhaltige Pilze legal sind.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Green Stripe Naturals, das seinen Kunden über Abgabestellen in ganz Jamaika die hochwertigsten standardisierten, natürlich gewonnenen psilocybinhaltigen Pilze zur Verfügung stellt“, sagte Tim Moore, CEO von HAVN Life. „Wir sehen viele betriebliche Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Organisationen und freuen uns auf die Zusammenarbeit beim Aufbau eines Netzes von zuverlässigen, pflanzlichen Produkten für den karibischen Markt und darüber hinaus“, fügte er hinzu.

Wayne Isaacs, Gründer und CEO von Green Stripe, kommentierte: „Die Partnerschaft mit HAVN bietet uns eine erstklassige Quelle für Psilocybin, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den HAVN-Teams in der Wissenschaft und Entwicklung, um das Produktangebot weiter zu verbessern und sowohl den Einzelhandel als auch den Markt für Psilocybin-Retreats in Jamaika und der gesamten Karibik zu bedienen. Dies ist eine großartige Gelegenheit, einzigartige und besondere Produkte zu schaffen, die auf der Marktnachfrage basieren und durch erstklassige Wissenschaft gestützt sind.“