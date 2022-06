Neues Gütesiegel für Arbeitgeber "Bester Arbeitsplatz für internationale Pflegefachkräfte" (FOTO)

Hamburg (ots) - Erstmalig gibt es jetzt ein Gütesiegel für gelungene

Integration. Wer internationalen Pflegefachkräften in Deutschland gute

Arbeitsbedingungen bietet, kann das Gütesiegel "Best Places to Work for

International Nurses in Germany" erhalten. "Das neue Gütesiegel ist für

Arbeitgeber aus dem Gesundheitsbereich interessant, die internationale

Pflegekräfte beschäftigen und weitere Pflegekräfte suchen", sagt die

interkulturelle Beraterin und Trainerin Grace Lugert-Jose aus Hamburg, die das

Gütesiegel nach genauen Kriterien und genauer Prüfung vergibt.



Ziel des neuen Gütesiegels: Gute Arbeitgeber für ihre Leistungen anerkennen.

"Gleichzeitig sollen die Arbeitgeber motiviert werden, die Arbeitsbedingungen

für internationale Pflegefachkräfte zu verbessern", sagt Grace Lugert-Jose, die

sich auf die Integration internationaler Pflegefachkräfte in Deutschland

spezialisiert hat. Denn eine aktuelle Studie hatte starke Defizite zutage

gefördert (s. Info-Kasten). Viele internationale Pflegefachkräfte fühlen sich in

Deutschland unwohl. Die Folgen sind eine hohe Fluktuation am Arbeitsplatz und

hohe Kosten für die Arbeitgeber. Darüber hinaus steuern internationale

Pflegekräfte gleich andere Länder wie Österreich oder sogar die USA an.

Angesichts des Pflegenotstandes in Deutschland keine gute Aussicht.