Produktion von Speiseeis sinkt 2021 um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr

WIESBADEN (ots) - Egal ob Schokolade, Vanille oder Stracciatella - Eis ist vor

allem in den Sommermonaten sehr gefragt. Die Menge des in Deutschland

hergestellten Speiseises ging im letzten Jahr jedoch leicht zurück. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, wurden 2021 insgesamt gut 614

Millionen Liter Speiseeis hergestellt. Das entspricht einem Rückgang von 4,3 %

gegenüber dem Vorjahr. 2020 hatte die Produktion mit knapp 641,7 Millionen

Litern den höchsten Stand der letzten 20 Jahre erreicht. Gegenüber 2011

vergrößerte sich die Produktionsmenge im Jahr 2021 allerdings um 4,2 %, im

Vergleich zu 2016 betrug der Anstieg sogar 19,2 %.



10 100 Eissalons in Deutschland