Lohnt es sich in Real Estate Debt zu investieren?

Frankfurt am Main (ots) - In den USA sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten

von Grundstücken und Immobilien über Debt Funds etabliert und marktüblich.

Mittlerweile erfahren in Europa aktive Debt Funds in der Immobilienfinanzierung

ebenfalls deutlich steigende Mittelzuflüsse von institutionellen Investoren.

Anhaltende Marktineffizienzen bieten die Möglichkeit über ein Real Estate Debt

Investment eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig überschaubarem

Risiko zu realisieren. Lesen Sie warum Real Estate Debt Fonds eine sinnvolle

Investition sind, welche Vorteile sie gegenüber Real Estate Equity bieten und

auf was zukünftige Investoren achten sollten. Den vollständigen Artikel finden

Sie auch auf unserer Homepage

(https://www.ha-gim.com/warum-es-sich-lohnt-in-real-estate-debt-zu-investieren)

.