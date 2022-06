Bevor wir uns den charttechnischen Aspekten widmen noch ein Blick auf die letzten Quartalszahlen, die Cronos am 10. Mai 2022 veröffentlichte. Wir vergleichen die aktuellen Daten mit den Daten aus dem Q4 / 2021.

Das Unternehmen gab den konsolidierten Nettoumsatz in Q1 / 2022 mit 25,033 Mio. US-Dollar an; nach 25,795 Mio. US-Dollar in Q4 / 2021. Trotz des Umsatzrückgangs lag Cronos mit dem vermeldeten Umsatz leicht oberhalb der Erwartungen. Schwächen offenbarte einmal mehr die Ergebnisseite: Das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) fiel abermals negativ aus und belief sich im Berichtszeitraum Q1 / 2022 auf -18,9 Mio. US-Dollar. In Q4 / 2021 betrug das bereinigte EBITDA bereits -27,357 Mio. US-Dollar. Unterm Strich verblieb in Q1 / 2022 ein Nettoverlust in Höhe von -32,653 Mio. US-Dollar; nach einem Nettoverlust in Höhe von -133,892 Mio. US-Dollar in Q4 / 2021.

Aus charttechnischer Sicht gilt es nun für Cronos. Die Aktie läuft den Unterstützungsbereich von 2,8 US-Dollar an. Einen Bruch dieser wichtigen Unterstützung gilt es unter allen Umständen zu vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, könnte es für die Aktie auf der Unterseite noch einmal ungemütlich werden. Um das Chartbild zu entspannen, muss Cronos über die 3,6 US-Dollar zurückkehren.