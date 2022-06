TXOne Networks ressort gagnant des prestigieux Global InfoSec Awards lors de la RSA Conference 2022 (FOTO)

SAN FRANCISCO/TAIPEI (ots) - TXOne Networks ressort gagnant des prestigieux

- " Protection la plus innovante des infrastructures critiques "- " Entreprise en plein essor ICS/SCADA Security "- " Meilleur produit de cybersécurité industrielle "" Nous sommes ravis de recevoir quelques-uns des prix de cybersécurité les plusprestigieux et convoités au monde, qui nous ont été attribués par le CyberDefense Magazine à l'occasion de son 10e anniversaire en tant que fournisseurindépendant de nouvelles et d'informations sur la cybersécurité. Nous savionsque la compétition serait rude et arbitrée par des juges exceptionnels qui sontdes experts leaders de la sécurité de l'information venant du monde entier. Nousne pourrions pas être plus heureux. Nous sommes ravis de constater que nossolutions - notamment la série Stellar, la série Edge, Trend Micro PortableSecurity 3 et la OT Defense Console - ne sont pas seulement appréciées de nosclients et de nos partenaires, mais qu'elles ont également été saluées par lejury de la compétition ", déclare Terence Liu, CEO de TXOne Networks." TXOne Networks incarne trois valeurs principales que les juges recherchentchez le gagnant : comprendre aujourd'hui les menaces de demain, fournir unesolution rentable et innover d'une manière surprenante pouvant aider à minimiserles cyberrisques et à anticiper la prochaine faille ", explique Gary S.Miliefsky, éditeur du Cyber Defense Magazine.TXOne Networks est ravi de figurer parmi les gagnants, qui sont tous mentionnésici : http://www.cyberdefenseawards.com/Les chercheurs de menaces chez TXOne Mars Cheng et Selmon Yang sont honorés defaire un discours à la RSA Conference le 9 juin (14h10-15h00, heure duPacifique, Moscone West 2006). Participez et apprenez-en plus sur la " reprisedéconstructive des écosystèmes électriques Mitsubishi " et sur notre concept OTzero trust.Suivez virtuellement la #RSAC RSA Conference 2022 surhttps://www.rsaconference.com/usa .À propos de TXOne NetworksTXOne Networks propose des solutions de cybersécurité qui assurent la fiabilitéet la sécurité des systèmes de commande industriels et des environnements detechnologie opérationnelle par une méthodologie OT zero trust. Chez TXOneNetworks, nous collaborons avec des fabricants de renom et des opérateursd'infrastructures critiques pour développer des approches pratiques etconviviales pour la cyberdéfense. TXOne Networks propose des produits basés surréseau et basés sur appareils afin de sécuriser les réseaux OT et lesdispositifs critiques et ainsi assurer une défense en profondeur en temps réel.http://www.txone.comÀ propos du Cyber Defense MagazineLe Cyber Defense Magazine est la première source de nouvelles et d'informationssur la cybersécurité pour les professionnels de la sécurité de l'information auniveau des entreprises et du gouvernement. Nous sommes gérés et édités par etpour des professionnels de la sécurité de l'information éthiques, honnêtes etpassionnés. Notre mission est de transmettre des connaissances de pointe, departager des histoires vraies et d'attribuer des récompenses aux meilleursproduits, idées et services dans l'industrie de la technologie de l'informatif.Nous publions un magazine électronique gratuit en ligne tous les mois ainsi quedes éditions spéciales à l'occasion des RSA Conferences. CDM est fierd'appartenir au Cyber Defense Media Group. Vous trouverez de plus amplesinformations sur nous sous https://www.cyberdefensemagazine.com et vous pouvezvous rendre surhttps://www.cyberdefensetv.com ethttps://www.cyberdefenseradio.com pour voir et écouter quelques-unes desinterviews les plus instructives des dirigeants de ces entreprises gagnantes.Participez à un webinaire sur https://www.cyberdefensewebinars.com etrendez-vous compte de la force que représentent les connaissances en sécurité del'information.Contact:Contact presse TXOne Networks :mailto:lynette_lee@txone.comTél. +886 2-2378-9666 ext.5133Contacts presse pour l'Europe TXOne Networks :GlobalCom PR-Network GmbHMartin Uffmann / Caroline Hannig-Sachonmailto:martin@gcpr.net / mailto:caroline@gcpr.netTel.: +49 (0)89 360 363-41 / -42Contenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/155587/5241464OTS: TXOne Networks