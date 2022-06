Hannover (ots) - Der Wunsch nach dem eigenen Haus bleibt trotz steigender Zinsen

ungebrochen. In den ersten vier Monaten des Jahres habe die Nachfrage nach

Immobilienfinanzierungen gegenüber dem Vorjahr sogar noch deutlich zugenommen,

so die Beobachtung der LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover

(LBS Nord).



Welche Kosten auf Hauskäufer in Niedersachsen derzeit zukommen - von

Spitzenangeboten in der Landeshauptstadt Hannover bis zu Niedrigpreisen im

Landkreis Holzminden - hat das Institut empirica im Auftrag der LBS Nord

ermittelt. Grundlage sind die Angebote in Online-Portalen und in den

niedersächsischen Tageszeitungen im ersten Quartal 2022.





Hauspreise in der Landeshauptstadt am höchstenIm Vergleich der zehn größten Städte in Niedersachsen kosten gebrauchteEinfamilienhäuser in Hannover am meisten. Der mittlere Angebotspreis liegt bei790.000 Euro. Das bedeutet, ein Haushalt muss hier für den Kauf durchschnittlich16,2 Jahresnettoeinkommen aufbringen - über das Doppelte desLandesdurchschnitts.Im oberen Preissegment überschreiten die Spitzenpreise in Hannover sogar dieMillionengrenze: Ein Viertel aller Häuser wird für mindestens 1,25 MillionenEuro angeboten.Braunschweig und Oldenburg auf Platz zwei und dreiIn der Preis-Spitzengruppe der niedersächsischen Großstädte liegen auchBraunschweig und Oldenburg. Während der Standardpreis für gebrauchte Eigenheimein Braunschweig 629.000 Euro beträgt, kommen Hauskäufer in Oldenburg mit rund550.000 Euro etwas günstiger zum Zug. In beiden Städten werden für den Kauf 13,5örtliche Jahreseinkommen fällig.Salzgitter bleibt günstigste GroßstadtDie günstigsten Eigenheime in einer niedersächsischen Großstadt werden weiterhinin Salzgitter angeboten. Mit jährlich 7 Prozent liegt die Preissteigerung fürgebrauchte Häuser deutlich unter dem Landesschnitt. Aktuell beträgt derStandardpreis in Salzgitter 330.000 Euro, das sind sieben örtlicheHaushaltseinkommen. Die günstigsten Objekte kosten sogar weniger als 250.000Euro.Dynamische Preisentwicklung in den LandkreisenVor allem in den niedersächsischen Landkreisen haben die Eigenheimpreise seit2019 zum Teil deutlich zugelegt, da Hauskäufer zunehmend auf das Umland derStädte ausweichen.Teuerste Region in Niedersachsen ist aktuell der Landkreis Harburg, der durchseine Lage im Speckgürtel Hamburgs besonders attraktiv ist. GebrauchteEinfamilienhäuser werden hier zu einem Standardpreis von 645.000 Euro angeboten.Das entspricht rund 10 Jahreseinkommen. Seit 2019 sind die Preise im Landkreisum 17 Prozent pro Jahr gestiegen.Knapp 100.000 weniger (550.000 Euro) werden im Umland von Hannover für eingebrauchtes Haus verlangt. Wegen des im Vergleich zu Harburg geringerenEinkommensschnitts müssen Hauskäufer hier aber 11,3 Jahreseinkommen aufbringen.Ebenfalls zu den teureren Landkreisen zählt Lüneburg mit typischen Preisen von487.500 Euro.Eigenheime in Holzminden am günstigstenDie niedrigsten Preise für gebrauchte Einfamilienhäuser sind derzeit imLandkreis Holzminden zu finden. Die Standardangebote liegen bei 209.000 Euro,das entspricht 4,2 örtlichen Jahreseinkommen. Ein Viertel der angebotenen Häuserkostet sogar weniger als 148.000 Euro.Landesweite Preissteigerungen halten anIm Schnitt sind die Preise für gebrauchte Einfamilienhäuser in Niedersachsen um13,5 Prozent pro Jahr gestiegen. Am stärksten legten sie mit jährlich 27 Prozentim Landkreis Northeim zu. Weit überdurchschnittliche Preissteigerungen gabdarüber hinaus in den Landkreisen Uelzen (+ 22 %), Wittmund (+ 21 %),Wesermarsch (+ 20 %) und Nienburg (+ 20 %)."Die steigenden Zinsen werden die Immobilienpreisentwicklung etwasverlangsamen", erwartet Jan Putfarken, Vorstandsvorsitzender der LBS Nord. "Fürangehende Hauskäufer ist es aber gerade jetzt wichtig, ausreichend Eigenkapitalanzusparen und sich außerdem gegen Zinsrisiken abzusichern. Für beides ist einBausparvertrag besonders gut geeignet."