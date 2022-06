QATAR KÜNDIGT EINE ÜBERBORDENDE HERBSTSAISON MIT KULTURELLEN ANGEBOTEN AN, DIE GÄSTE AUS ALLER WELT AUF DIE FIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT KATAR 2022(TM) EINSTIMMEN

Doha, Katar (ots/PRNewswire) - Mehr als eine Million Besucher werden von

Heute Morgen wurde im M7 in Msheireb das völlig neue Format für Kunst- undKulturprogramme in ganz Katar bekannt gegeben, mit der Umwandlung von QatarCreates von einer begrenzten Anzahl von Veranstaltungen in eine ganzjährigenationale Kulturbewegung, sowohl für das lokale als auch das internationalePublikum. Qatar Creates wird nun das umfassende Instrument sein, das dieVielfalt kultureller Aktivitäten in Katar kuratiert, fördert und feiert, miteinem noch nie dagewesenen Programm hochkarätiger Veranstaltungen,Ausstellungen, Live-Shows und Eröffnungen, die alle auf den Beginn der FIFAFußball-Weltmeisterschaft Katar 2022(TM) und darüber hinaus ausgerichtet sind.Das neue Format Qatar Creates und ein Überblick über das kulturelle AngebotKatars für den Herbst 2022 wurden heute erstmals von Ihrer Exzellenz Sheikha AlMayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, Vorsitzende der Qatar Museums und desDoha Film Institute und Ko-Vorsitzende von Fashion Trust Arabia, bekanntgegeben.Das beispiellose Herbstprogramm umfasst 17 Ausstellungen in fünf Museen und fünfkreativen Zentren, 10 hochkarätige Veranstaltungen, drei Live-Festivals, 15Qatar Creates Lounges und über 80 öffentliche Kunstinstallationen im ganzenLand.Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa sagte: "Während der Countdown bis zurEröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft immer kürzer wird, freuen wir uns, einenBlick auf den Herbst 2022 in Doha werfen zu können, wenn der Kalender mitMuseumsausstellungen, erstklassigen Modeveranstaltungen, spektakulären Musik-und Theatererlebnissen und atemberaubenden Ausblicken auf die aufregendekulturelle Zukunft, die Katar heute aufbaut, überfüllt sein wird."In seiner neuen Form ist Qatar Creates eine immerwährende kulturelle Bewegung,die die Vielfalt der kulturellen Aktivitäten in Katar kuratiert, fördert undfeiert. Um Einwohnern und Besuchern eine einzigartige Möglichkeit zu bieten, indie unzähligen Kultur-, Freizeit- und Unterhaltungsangebote des Landeseinzutauchen und sie in vollem Umfang zu erleben, hat Qatar Creates seinen neuenOne Pass eingeführt, ein Online-Portal, das eine zentrale Anlaufstelle für allekulturellen Angebote in Katar bietet.Ihre Exzellenz Sheikha Al Mayassa fuhr fort: "One Pass ist ein Tor zu Kunst undKultur für alle unsere Einwohner und Besucher, die Zugang zu Museen,Veranstaltungen, Festivals, Theatererlebnissen und kulturellen Angeboten im