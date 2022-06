Smartlock von Verisure bewacht die Haustüre / Das intelligente Türschloss mit Außentastatur ist Teil des smarten Sicherheitssystems / und rund um die Uhr mit der Alarmzentrale verbunden (FOTO)

Ratingen (ots) - Das intelligente Türschloss von Verisure

(https://www.verisure.de/) ermöglicht den Zutritt zu Wohnungen, Häusern, Büros

oder Geschäften auch bei Abwesenheit. Über eine App können Bewohner oder auch

Geschäftsinhaber das elektronische Schloss jederzeit aus der Ferne bedienen. Das

Lockguard Smartlock bringt Sicherheitsanbieter Verisure zusammen mit einer neuen

Außentastatur für sein smartes Alarmsystem auf den Markt. Mit dieser lässt sich

das Türschloss bequem ver- und entriegeln und das Alarmsystem einfach im

Vorrübergehen scharf stellen.



Der neue Zutrittsschutz (https://www.youtube.com/watch?v=eV24FfS0xvk) ist in das

smarte Hochsicherheits-Alarmsystem von Verisure integriert, so dass nicht nur

die Bewohner, sondern im Notfall auch die Fachkräfte in der VdS-zertifizierten

Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) das Geschehen an der Tür kontrollieren und

Zutritt gewähren. Bei Bedarf hat man über eine Arlo Video-Türklingel oder

Sicherheitskamera im Blick, was an der Türe passiert.