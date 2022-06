FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Pfingstmontag steht der Dax am Dienstag wieder unter Druck. In Erwartung schwacher US-Börsen fiel der deutsche Leitindex am Nachmittag um 1,13 Prozent auf 14 487,85 Punkte, nachdem er zu Wochenbeginn getrieben von Corona-Lockerungen in China das höchste Niveau seit Ende März erreicht hatte. Der MDax verlor zuletzt 0,86 Prozent auf 30 280,76 Zähler. Für den Eurozonen-Index EuroStoxx ging es um mehr als ein Prozent bergab.

Als wichtigste Belastung gelten Verspannungen an den Rentenmärkten. An der tonangebenden Wall Street waren am Vorabend die Kursgewinne wieder geschmolzen, weil der Anstieg der Rendite der zehnjährigen US-Anleihen den Aktienanlegern die gute Laune verdarb. Am Dienstag steuern die US-Börsen auf einen schwachen Start zu, vor allem der technologielastige Nasdaq-100-Index.