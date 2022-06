Asklepios als "DIGITAL TRANSFORMER 2022" in der Kategorie "Pharma & Health" ausgezeichnet (FOTO)

Hamburg (ots) - Asklepios ist "DIGITAL TRANSFORMER 2022" in der Kategorie

"Pharma & Health". Am vergangenen Donnerstag nahmen Asklepios COO Marco Walker

und Asklepios CIO Henning Schneider, die Auszeichnung in Berlin entgegen. Die

Jury lobte, dass Asklepios mit der Vision "Digital HealthyNear" den

Digitalisierungsprozess im Krankenhauswesen maßgeblich mitgestalte. Die im

dreistelligen Millionen Euro-Bereich liegenden Investitionen in die

Digitalisierung des Unternehmens, das branchenübergreifende Engagement im

Partnernetzwerk Health Innovation Port (HIP), dem Hamburger Health Hub für

Startups aus der Gesundheitsbranche, aber auch die Stärkung der wachsenden

Geschäftsfelder mit Bezug zur Digitalisierung durch die Ernennung eines Chief

Officer Integrated and Digital Care im Januar 2022 haben die Jury überzeugt.

Weitere Preisträger in anderen Kategorien waren Axel Springer, Evonik, SAP und

Porsche.



"Wir freuen uns über die Auszeichnung. Das Gesundheitswesen ist in Bewegung und

die Automatisierung und Digitalisierung unserer Prozesse sind wichtige Treiber

in der aktuellen Zeit", sagt Marco Walker, COO der Asklepios Kliniken GmbH & Co.

KGaA. "Wir stehen immer noch am Anfang eines großen Veränderungsprozesses in

Deutschland aktiv mitgestalten wollen. Unsere

Vision ist es, durch medizinischen Fortschritt und Digitalisierung unsere

Patient:innen über den gesamten Lebensweg zu begleiten und optimal zu

versorgen", so Walker weiter.