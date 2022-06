STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Commerzbank-Call wird verkauft



Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Commerzbank (WKN UE7VB3)

Ein Call-Optionsschein auf die Commerzbank wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wäre das Bundesfinanzministerium offen für einen Verkauf der Commerzbank-Anteile an eine europäische Bank. Die Bundesrepublik Deutschland ist aktuell mit über 15% an der Commerzbank beteiligt. Die Commerzbank-Aktie legt 0,7% auf 8,51 Euro zu. 2. Call-Optionsschein auf NextEra Energy (WKN MD3WHE)

Ein Call-Optionsschein auf NextEra Energy wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Die NextEra Tochtergesellschaft NextEra Energy Resources ist mit ihren verbundenen Unternehmen der weltweit größte Erzeuger von erneuerbarer Energie aus Wind und Solar. Die Biden-Regierung kündigte zuletzt die Aussetzung der Solarzölle für zwei Jahre an. Die NextEra-Aktie notiert mit 75,20 Euro nahezu unverändert. 3. Knock-out-Put auf DAX (WKN UK0XW3)

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden bisher in einem Knock-out-Put auf den DAX statt. Der Put wird von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Mit einer Knock-out-Barriere von 15.550 Punkte ist ein Knock-out-Ereignis gegenwärtig noch weit entfernt. Der DAX gibt knapp 1% auf 14.515 Punkte nach.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf sehr schwankungsfreudig. Nachdem er mit über 50 Punkte gestartet ist, fiel er bis nach 9 Uhr in den Bereich von -50 Punkte. Danach konnte der Euwax Sentiment wieder zulegen und notiert zumeist im leicht negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger trauen dem deutschen Leitindex offensichtlich keine Kurssteigerungen im weiteren Handelsverlauf zu.

