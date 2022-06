MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ölkonzern Repsol hat die Prüfung von Optionen rund um sein Erkundungs- und Fördergeschäft eingeräumt. In Reaktion auf Medienberichte teilte das Unternehmen am Dienstag mit, vor dem Hintergrund der ständigen Bewertung von Unternehmensteilen verschiedene Möglichkeiten und Angebote für die entsprechenden Geschäfte zu analysieren. Eine Entscheidung dahingehend sei noch nicht gefallen. Gleichwohl betrachte der Konzern die Erkundung und Produktion aber als strategisch, was auch langfristig deren Betrieb und Konsolidierung einschließe.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuvor unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, der US-Energieinvestor EIG Global Energy Partners sei in frühen Gesprächen rund um ein Viertel des entsprechenden Repsol-Geschäfts. Analysten bewerteten die Sparte insgesamt inklusive Schulden mit bis zu 18 Milliarden Euro. Die Repsol-Aktie lag am Nachmittag in Madrid 2,5 Prozent im Plus./men/jha/