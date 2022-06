Great Atlantic beginnt mit Schürf- und Gesteinsprobenahmeprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Golden Promise in Zentral-Neufundland

Das Schürf- und geochemische Gesteinsprobenahmeprogramm 2022 wird sich auf Zielgebiete konzentrieren, die zuvor von Great Atlantic identifiziert wurden und geochemische Gold-in-Boden-Anomalien und goldhaltige Findlinge und Grundgestein aufweisen, sowie auf neue Zielgebiete, die auf Grundlage einer günstigen Grundgesteinsgeologie und den zuvor gemeldeten geophysikalischen Flugmessungen ermittelt wurden.

Das Konzessionsgebiet Golden Promise beherbergt goldführende Quarzerzgänge in verschiedenen Bereichen des Konzessionsgebiets, einschließlich der Jaclyn Zone, des Erzgangs Shawn’s Shot, des Vorkommens Otter Brook, des Quarzerzgangsystems Linda/Snow White und des Gabbro-Vorkommens. Im Zuge der Bohrungen 2019 und 2021 bestätigte Great Atlantic eine hochgradige Goldmineralisierung in der Jaclyn Main Zone; unter anderem wurden die folgenden Kernabschnitte durchteuft: 0,40 Meter mit 238 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au), 0,55 Meter mit 113,07 g/t Au, 0,75 Meter mit 56,8 g/t Au und 2,04 Meter mit 61,35 g/t Au. Im Jahr 2020 bestätigte das Unternehmen eine Goldmineralisierung im Vorkommen Otter Brook, wo eine Stichprobe aus einem Ausbiss 5,75 Gramm Gold pro Tonne lieferte, und durchteufte während seines ersten Bohrprogramms 2021 bei diesem Vorkommen eine Goldmineralisierung, einschließlich 4,95 g/t Gold auf 0,50 Metern. Great Atlantic hat bei den Schürf- und Gesteinsprobenahmen 2017 und 2020 hochgradige Quarzerzganglesesteine in der Jaclyn North Zone nachgewiesen (einschließlich Proben mit 157,5, 163,9, 208,5 und 332,6 Gramm Gold pro Tonne) und während der Bohrungen 2021 eine hochgradige Goldmineralisierung in dieser Zone durchteuft (30,6 g/t Gold auf 0,41 Metern Kernlänge).