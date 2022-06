US-Autobauer Ford will 3,7 Milliarden US-Dollar in den Ausbau seiner Werke in Michigan, Ohio und Missouri investieren. Ein Großteil der Investitionen entfällt dabei auf Elektroautos. Insgesamt sollen durch das Investment 6.200 neue Stellen geschaffen werden. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Um die Produktionskapazitäten seines batterieelektrischen Pickups F-150 Lightning auf 150.000 Exemplare pro Jahr zu erhöhen, will Ford zwei Milliarden US-Dollar in seine drei Werke in Michigan investieren. Ein Teil des Geldes soll aber auch in Verbrennerversionen des Ranger Pickup und des Sportwagens Mustang fließen.