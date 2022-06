Universum Rankings der Attraktivsten Arbeitgeber zeigen, welche Unternehmen bei Studierenden besonders beliebt sind und worauf sie bei ihrem Berufseinstieg Wert legen (FOTO)

Berlin (ots) - Beratungsunternehmen, Banken, Automobilunternehmen sowie führende

Impfstoffhersteller gewinnen in den aktuellen Rankings an Attraktivität.

Flexible Arbeitsbedingungen und Work-Life-Balance haben für Studierende im

Vergleich zum Vorjahr stark an Bedeutung gewonnen. Passend dazu hat sich der

Anteil derjenigen, die generell Interesse an Remote Work haben, innerhalb von

einem Jahr von knapp der Hälfte auf zwei Drittel erhöht. Insgesamt verlieren

Faktoren, die das soziale Umfeld sowie die Eigenschaften des Arbeitsplatzes

betreffen, an Attraktivität. Aspekte, die sich auf das Unternehmensimage oder

die Karriere beziehen, werden dagegen tendenziell wichtiger. Gleichzeitig

steigen die Gehaltserwartungen der Studierenden.



Trendwende zeichnet sich ab





Das sind zentrale Ergebnisse des weltweiten Universum Student Survey 2022, aufdem die Rankings der Attraktivsten Arbeitgeber der Studierenden in Deutschlandbasieren. Die zur StepStone Group gehörende Employer-Branding-BeratungUniversum* hat dafür zwischen September 2021 und März 2022 deutschlandweit fast39.000 Studierende verschiedener Fachbereiche befragt. "Unsere Daten deuten aufeine beginnende Trendwende hin. Die Veränderungen in den Karrierepräferenzenlassen darauf schließen, dass Studierende in ihren Forderungenwieder mutigerwerden. Das zeigt sich unter anderem in ihren Gehaltserwartungen oder dem Wunschnach Work-Life-Balance und Homeoffice. Es scheint, als wären sich junge Talenteihrer Bedeutung für den Arbeitsmarkt durchaus bewusst. Unternehmen werden sichdiesen Forderungen stellen und ein Verständnis für die nächste Generation amArbeitsmarkt entwickeln müssen, um junge Talente anzuziehen," kommentiert TinaSmetana, Country-Managerin bei Universum, die Ergebnisse.Studierende wollen mehr Flexibilität, Work-Life-Balance und KarriereNach wie vor wird die Rangliste der Faktoren, die Unternehmen für Studierendeder Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens, der Naturwissenschaften undder IT/Informatik als Arbeitgeber attraktiv machen, von einem attraktivenGrundgehalt und einem hohen Einkommen in der Zukunft angeführt. Erstmals zählenflexible Arbeitsbedingungen in allen vier Fachbereichen zu den Top 10 in dieserRangliste. Am stärksten an Bedeutung gewonnen haben flexible Arbeitsbedingungenmit einem Anstieg um sieben Plätze auf Rang 5 und 8 unter den Studierenden derWirtschaftswissenschaften und des Ingenieurwesens. Die Förderung vonWork-Life-Balance ist vor allem in den Fachbereichen IT und Ingenieurwesen