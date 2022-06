Okemos, Michigan, États-Unis (ots) - TechSmith Corporation(https://www.techsmith.fr/) , spécialiste de la communication visuelle, annoncel'arrivée de la nouvelle version de Camtasia, son logiciel de montage vidéosalué par la critique. TechSmith Camtasia 2022(https://www.techsmith.fr/camtasia.html) offre toute une palette de nouveautéspour permettre aux utilisateurs d'enregistrer et de monter des vidéos toujoursplus créatives encore plus rapidement. Dans cette version, l'utilisateur peutdélivrer un message plus efficace avec le curseur de la souris et peaufiner lerendu de sa vidéo avec des effets et traitements visuels. Grâce aux transitions,modèles et éléments inédits et à des effets créatifs comme le mode de fusion, ilest plus facile que jamais de concevoir des vidéos de qualité en un tempsrecord. Outre ces améliorations, TechSmith révolutionne le processus de montagevidéo lui-même.Camtasia 2022 est disponible dès maintenant au prix de 324,14 EUR sur laboutique en ligne TechSmith (https://www.techsmith.fr/store/camtasia) et chezcertains revendeurs. Les clients disposant d'un contrat de maintenance actifbénéficient de la mise à niveau gratuitement. Des remises sont prévues pour lesclients existants qui effectuent la mise à niveau à partir de Camtasia 2021 etCamtasia 2020. Une version d'essai de 30 jours est téléchargeable sur la pageWeb Camtasia (https://www.techsmith.fr/camtasia.html) . Le logiciel estdisponible en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en portugais, enchinois et en japonais.À propos de TechSmithLes logiciels de capture d'écran TechSmith sont la solution parfaite pour créeret partager des images et des vidéos : formations, tutoriels, cours,communications... Les applications sont variées. Nos produits phares Snagit(https://www.techsmith.fr/capture-ecran.html) et Camtasia(https://www.techsmith.fr/camtasia.html) sont très faciles à prendre en main.Contact:TechSmith CorporationSarah SandersInternational Business Strategist2405 Woodlake DriveOkemos, MI 48864-5910 USAEmail: mailto:press@techsmith.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/158904/5241709OTS: TechSmith