Revival Gold veräußert seine Phosphatkonzession an Xplore Resources

Toronto, Ontario – 7. Juni 2022 – Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ...) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung zum Verkauf seiner 51 %-Beteiligung am Phosphatprojekt Diamond Mountain („Diamond Mountain“), das nicht zum Kernportfolio gehört, an die Firma Xplore Resources Ltd. (TSXV: XPLR) („Xplore“) unterzeichnet hat. Diamond Mountain ist ein im fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliches Projekt, das aus rund 550 Hektar staatlichen Claims besteht und im US-Bundesstaat Utah liegt.

Revival Gold erhält für seine Beteiligung am Projekt Diamond Mountain folgende Vergütung:

- eine Barzahlung in Höhe von 250.000 CAD bei Abschluss („Abschluss“);

- eine Barzahlung in Höhe von 250.000 CAD am ersten Jahrestag des Abschlusses; und

- 19,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Xplore-Stammaktien im Anschluss an eine von Xplore durchgeführte Konsolidierung und Finanzierung.

„Revival Gold hat sich zum Verkauf seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligung an Diamond Mountain an ein neues, wachstumsstarkes Unternehmen für Industrierohstoffe entschlossen und erzielt aus dieser Transaktion einen unmittelbaren Barerlös sowie eine laufende indirekte Beteiligung am Projekt. Nach dem Abschluss wird der Erlös in das auf Gold basierende Kerngeschäft des Unternehmens sowie in den weiteren Ausbau des Goldprojekts Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho fließen“, so President und CEO Hugh Agro.

Xplore ist ein neues, wachstumsstarkes und auf Industrierohstoffe spezialisiertes Unternehmen, das von einem erfahrenen Führungsteam geleitet und von fachkundigen Bergbauinvestoren unterstützt wird. Xplore hat die Absicht, die Explorations- und Erschließungsarbeiten im Konzessionsgebiet Diamond Mountain wieder aufzunehmen. Das Konzessionsgebiet befindet sich unmittelbar neben der Phosphatmine J.R. Simplot Vernal, einem bedeutenden heimischen US-Produzenten von Phosphorit, der in der Düngemittelerzeugung zum Einsatz kommt.