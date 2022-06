BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - An den Tankstellen ist keine Entspannung in Sicht. Über das Pfingstwochenende sind Benzin und Diesel weiter teurer geworden und auch am Dienstag stiegen die Preise, wie der ADAC am Dienstag mitteilte. Das lässt die Debatte um eine zusätzliche Abgabe auf die Extraprofite der Mineralölkonzerne hochkochen und sorgt für Ärger in der Berliner Ampelkoalition. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt sie ab und warnte am Dienstag vor Populismus. Politiker von SPD und Grünen hatten eine solche Zusatzabgabe ins Spiel gebracht.

Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Montags kostete Superbenzin der Sorte E10 laut ADAC 1,942 Euro pro Liter. Das waren 2,1 Cent mehr als am Freitag. Ein Liter Diesel verteuerte sich um 0,7 Cent auf 1,976 Euro. Und auch am Dienstag ging es weiter nach oben: Stand 14.05 Uhr war Superbenzin gut einen Cent teurer als 24 Stunden zuvor, Diesel gut zwei Cent.