Teil 2 Quo vadis Social Media in der SHK Branche? Die Professionalität im Umgang mit Social Media ist noch ausbaufähig (FOTO)

Neuss (ots) - Nutzt die SHK-Branche (Sanitär, Heizung und Klima) die große

"Marketing-Spielwiese" Social Media zur Erreichung von kommunikativen Zielen?

Sind humorvolle Kurzfilme auf Tiktok und meinungsstarke Influencer das Mittel

der Wahl um ein Stückchen vom Kuchen Aufmerksamkeit von Handwerk, Handel und

Consumer abzubekommen? Die Kommunikationsagentur Blue Moon ist diesen Fragen bei

der Fachmesse ifh Nürnberg in diesem Frühjahr mit einer Umfrage unter 40

bedeutenden Unternehmen der Branche auf den Grund gegangen. Lesen Sie hier den

zweiten Teil zu der spannenden Fragestellung "Quo vadis Social Media in der SHK

Branche?". Teil 1 ist am 31. Mai hier (https://pressemitteilungen.sueddeutsche.d

e/blue-moon-communication-consultants-gmbh-5236066) erschienen.



Blue Moon stellte rund 40 namhaften Unternehmen teils in persönlichen

Interviews, teils online, 18 Fragen zu ihrer Präsenz in den Sozialen Medien.

Teil 1 lieferte hier als Essenz bereits folgende Erkenntnisse: 1) Alle befragten

Hersteller sind auf Social Media aktiv, 2) YouTube punktet in B2B, 3) die große

Mehrheit der Befragten stuft Social Media als sehr wichtig ein und 4) die

Bedeutung steigend - 5) die Budgets sind aber (noch) gering.