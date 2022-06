Nachhaltigkeit - Akkreditierte Unternehmen sorgen für Transparenz

München (ots) - Weltweit steht das Thema Nachhaltigkeit immer mehr im Fokus.

Akkreditierte Unternehmen sorgen mit ihren qualitätsgesicherten Prüfungen und

Zertifizierungen auf Basis anerkannter Normen und Standards für die nötige

Transparenz bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Darauf weist TÜV SÜD

anlässlich des World Accreditation Day am 9. Juni 2022 hin. Mit mehr als 25.000

Mitarbeitenden in rund 50 Ländern ist TÜV SÜD einer der führenden Anbieter für

Testing, Inspection and Certification (TIC) weltweit.



"Accreditation: Sustainability in Economic Growth and the Environment" lautet

das Motto, unter welches das International Accreditation Forum (IAF) und die

International Laboratory Cooperation (ILAC) den World Accreditation Day (WAD)

2022 gestellt haben.