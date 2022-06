WatchBox präsentiert ganzheitliches Konzept für seine New York Collector's Lounge und die Roadmap für die Expansion nach London und Shanghai

PHILADELPHIA, 7. Juni 2022 /PRNewswire/ -- WatchBox, der weltweit führende Anbieter von Luxus-Sammleruhren, hat heute Architekturvisualisierungen seiner New York Collector's Lounge veröffentlicht und den Fahrplan für seine nächste Expansionsphase vorgestellt. Das Unternehmen, das mittlerweile in sein fünftes Jahr geht, baut seine internationale Präsenz weiter aus: Im ersten Quartal 2022 wurden Niederlassungen in Zürich und Riad eröffnet, und binnen sechs Monaten will WatchBox auch in London und Shanghai präsent sein.

Die führende Plattform für Luxusuhren will neue Märkte erschließen und die Dienstleistungen in Regionen mit hohem Wachstumspotenzial für Luxus-Sammlerstücke weiter ausbauen

„Die Expansionsstrategie von WatchBox zielt auf Regionen mit einer starken Wachstumsprognose für das Luxusuhren-Segment", erklärt Justin Reis, Global CEO und Mitgründer von WatchBox. „Wir freuen uns, unsere physische Präsenz auf Großbritannien und China ausdehnen zu können – zwei der fünf wichtigsten globalen Uhrenmärkte, in denen wir demnächst unser Geschäftsmodell mit kuratierten Beständen und maßgeschneiderter Kundenberatung einführen. Sowohl London als auch Shanghai haben eine starke lokale Uhrenkultur, und als führende internationale Destination möchten wir eine zweite Heimat für Uhrensammler aus aller Welt sein."

Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat WatchBox Präsenzen in den Vereinigten Staaten, Hongkong, Singapur und der Schweiz aufgebaut, ebenso wie im Nahen Osten, wo sich das Unternehmen über ein Joint Venture mit Ahmed Seddiqi & Sons in Dubai und Riad etablierte. In der nächsten Wachstumsphase wird nun in wichtigen Märkten in den USA das Collector's Lounge-Konzept eingeführt.

WatchBox hat dieses Konzept zusammen mit dem renommierten Designbüro Studio Mellone entwickelt und schafft auf Basis der Vision von Andre Mellone ein markantes Ambiente. Der brasilianische Designer hat sich einen Ruf für die Gestaltung moderner, stilvoller und einladender Interieurs erworben. Zu seinen vielbeachteten Projekten zählen Designs für Thom Browne, Carolina Herrera und Jason Wu sowie die Spa-ähnliche Gemeinschaftsetage im 25 Park Row in New York. Mellones Konzept für WatchBox wird in New York, Miami, Los Angeles und Boca Raton umgesetzt. Die New York Collector's Lounge wird das Flaggschiffprojekt sein und soll im 3. Quartal 2022 eröffnet werden.