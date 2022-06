Wirtschaft DAX lässt wieder nach - Zinssorgen wachsen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.556,62 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge blicken die Anleger mit Sorge auf die EZB-Zinssitzung am Donnerstag, bei der Vorbereitungen für die erste Zinserhöhung seit elf Jahren getroffen werden könnten. Gegen den negativen Trend konnten sich insbesondere die Aktien von RWE behaupten, die kurz vor Handelsschluss an der Spitze der Kursliste rangierten. Dahinter standen die Papiere von Sartorius und Qiagen ebenfalls im positiven Bereich.





