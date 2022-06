Liminal BioSciences gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2022 bekannt

LAVAL, Quebec, und CAMBRIDGE, England, Juni 7, 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen") gab die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung der Aktionäre („AGM") bekannt, die am 6. Juni 2022 stattfand. Insgesamt wurde über 20.209.035 Stammaktien abgestimmt, was 65,10 % der mit den ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Liminal BioSciences verbundenen Stimmen entspricht.

Wahl der Direktoren des Unternehmens