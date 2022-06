WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit leichten Abschlägen geschlossen. Der Leitindex ATX fiel um 0,28 Prozent auf 3360,83 Punkte, der breiter gefasste ATX Prime gab um 0,22 Prozent auf 1689,41 Zähler nach. Auch das europäische Börsenumfeld ging schwächer aus der Sitzung - Zins- und Inflationssorgen belasten weiter die Märkte.

Mit Spannung erwartet werden vor diesem Hintergrund die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag im Anschluss an ihre Sitzung. Zunächst dürften nach Ansicht von Marktteilnehmern die Anleihekäufe auslaufen und später erst an der Zinsschraube gedreht werden.