Mehr als 10 000 Migranten überquerten seit Januar den Ärmelkanal

LONDON (dpa-AFX) - Seit Jahresbeginn haben mehr als 10 000 Menschen in kleinen Booten den Ärmelkanal von Frankreich aus in Richtung Großbritannien überquert. Das geht aus Analysen des Senders BBC hervor. Dieser berichtete, dass am Dienstag erneut knapp 80 Migranten von Grenzbeamten an die Küste von Dover gebracht worden seien. Bislang seien in diesem Jahr im Vergleich zu Vorjahreszeitraum doppelt so viele Menschen angekommen.

"Die Zunahme der gefährlichen Überquerungen ist inakzeptabel", sagte ein Sprecher der britischen Regierung dem Bericht zufolge. "Sie sind nicht nur ein offener Missbrauch unseres Einwanderungssystems, sondern sie riskieren Leben und behindern unsere Fähigkeit, Flüchtlingen zu helfen, die auf sicheren und legalen Wegen nach Großbritannien kommen."