Infinity Stone gibt Arbeitsprogramm für das Kupfer-Kobalt-Platin-Palladium-Projekt Zen-Whoberi bekannt

Vancouver, British Columbia, 6. Juni 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. ( CSE: GEMS ) ( OTC: TLOOF ) ( FWB: B2I0 ) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“) freut sich, heute den Beginn eines Explorationsprogramms auf seinem Kupfer-Kobalt-Platin-Palladium-Projekt Zen-Whoberi in Quebec bekannt zu geben.

Das Erkundungsprogramm („aktuelles Arbeitsprogramm“), das am 6. Juni 2022 beginnt, zielt darauf ab, die historischen Arbeiten im Konzessionsgebiet zu bestätigen, und wird Folgendes umfassen:

- Ein ca. 1.000 Bodenproben umfassendes Bodenprobenahmeprogramm auf einem Raster mit Abständen von 25 Metern.

- Freilegung des anstehenden Gesteins.

- Sprengungen

- Schürfgrabungen

- Kartierungen

- Eine lithogeochemische Beprobung der Ausbisse

Mit dem aktuellen Arbeitsprogramm arbeitet Infinity Stone daran, die historischen Arbeitsprogramme aus den Jahren 2006 und 2007 von Quinto Resources Inc. („Quinto“) zu bestätigen und zu erweitern.

- Historische Ergebnisse mit wichtigen Abschnitten, einschließlich 0,57 % Cu über 22,8 Meter und 1,27 % Cu über 3,8 Meter aus einer einzelnen geophysikalischen Anomalie.

- Gold-, Platin- und Palladiumgehalte, die bei historischen Bohrungen und in Schürfgräben von Quinto angetroffen wurden, einschließlich 1,1 g/t Au über 1,2 Meter und 0,8 g/t Pt über 1,06 Meter in Bohrung CB-06-05, sowie mehrere Stichproben aus Schürfgräben, einschließlich T06-11, mit 5,07 % Cu, 0,59 g/t Au, 3,9 g/t Pt und 0,2 g/t Pd.

- Zahlreiche parallele geophysikalische Anomalien, von denen die meisten noch nicht überprüft wurden.

Das Unternehmen beabsichtigt die weitere wirksame Nutzung der neuen Daten und Ergebnisse, um im Laufe dieses Jahres ein umfassendes Bohrprogramm durchzuführen.

„Wir sind begeistert, unser erstes Arbeitsprogramm für den Sommer 2022 bekannt zu geben, da wir eine weitere Entwicklung unseres wachsenden Portfolios an Batteriemetallprojekten anstreben. Das Projekt Zen-Whoberi weist vielversprechende historische Arbeiten auf, die in der Vergangenheit durchgeführt wurden, und wir hoffen, dass wir diese in nächster Zeit bestätigen und weiter ausbauen können, wobei unser oberstes Ziel ein größeres Explorationsprojekt im Laufe dieses Jahres ist“, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone.