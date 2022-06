ICHNOS SCIENCES PRÄSENTIERT AUF DER JEFFERIES HEALTHCARE CONFERENCE 2022

NEW YORK, 7. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen im klinischen Forschungsstadium, das innovative multispezifische Antikörper für die Onkologie entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass sein Präsident und Chief Executive Officer, Cyril Konto, M.D., auf der Jefferies Healthcare Conference 2022 in New York am Mittwoch, 8. Juni um 15:30 Uhr EST eine Präsentation halten wird.

„Ichnos arbeitet seit Langem daran, Therapien gegen Krebs zu entwickeln und voranzutreiben, die das Überleben und die Lebensqualität verlängern und verbessern, angetrieben von der Überzeugung, dass eine Heilung möglich ist", erklärte Cyril Konto, M.D., Präsident und Chief Executive Officer von Ichnos Sciences.„Wir freuen uns, im Rahmen der Jefferies Conference andere Innovatoren aus den Bereichen Gesundheit und Biotechnologie zu treffen und die Gelegenheit zu haben, unsere Pläne für eine Weiterentwicklung der Medizin miteinander zu besprechen."