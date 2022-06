Quantum Battery Metals will Geologenteam zur Bewertung der Kobalthalde Nipissing in Verbindung mit dem Explorationsprogramm 2022 entsenden

Qualifizierter Sachverständiger: Luke van der Meer (P.Geo) ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der in National Instrument 43-101 festgelegten Richtlinien und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

„Das diesjährige Explorationsprogramm wird auf unseren bereits vorliegenden Ergebnissen des Probenahmeprogramms aus dem Jahr 2017 aufbauen. Wir sind bestrebt, unsere aktuellen Konzessionsgebiete genauer zu erproben und das Potenzial unserer Vermögenswerte zu nutzen. Indem wir sicherstellen, dass jedes einzelne, für dieses Jahr geplante Explorationsprogramm kosteneffizient und gut ausgestattet ist, können wir den Unternehmenswert sichern. Die Gesteinshalde ist ein Element, das wir in der Vergangenheit untersucht haben, von dem wir aber annehmen, dass es einen größeren Wert hat, als ursprünglich erschlossen wurde“, erklärt David Greenway, ein Director des Unternehmens.

Während das Unternehmen die Weiterentwicklung des Projekts Nipissing Lorrain fortsetzt, prüft es auch eine Expansion in lokale Gebiete, da die Region ein bekanntes historisches Gebiet für Kobalt ist – ein wichtiger Bestandteil heutiger EV-Batterien.

Durch die Bewertung der Gesteinshalde vor Ort kann das Unternehmen die Kosten für die Aufbereitung der Halde genauer einschätzen und so sicherstellen, dass sich aus der Machbarkeit und den Messungen eine äußerst profitable Gelegenheit für das Unternehmen ergibt. Im Zusammenhang mit der Bewertung der Kobalthalde wird das Unternehmen auch potenzielle Bearbeitungsvereinbarungen und Lizenzgebühren-Streams sondieren.

7. Juni 2022. Vancouver, British Columbia – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) („Quantum“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Bodenteam in Verbindung mit dem für 2022 geplanten Explorationsprogramm damit beauftragt hat, die Kobalthalde genauer zu bewerten. Die Beauftragung des Bodenteams mit der Durchführung dieses zusätzlichen Schritts im Rahmen des Explorationsprogramms 2022 bei Nipissing gewährleistet eine kosteneffiziente Nutzung der bereits eingeplanten Ressourcen auf hohem Niveau, indem die Kosten für die Vorbereitung verringert werden.

Quantum Battery Metals will Geologenteam zur Bewertung der Kobalthalde Nipissing in Verbindung mit dem Explorationsprogramm 2022 entsenden

