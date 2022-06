SAUDI-ARABIEN STARTET EINE DER WELTWEIT GRÖSSTEN INVESTITIONEN IN DIE NÄCHSTE GENERATION VON TOURISMUSFACHLEUTEN

JEDDAH, 7. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Das saudi-arabische Tourismusministerium hat heute ein neues Programm gestartet, um 100.000 junge Saudis mit den wichtigsten Fähigkeiten im Gastgewerbe auszustatten, die für eine Karriere in der florierenden Tourismusbranche des Königreichs erforderlich sind.

Die "Tourism Trailblazers", die von Seiner Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Minister für Tourismus in Saudi-Arabien, auf der 116. Sitzung des Exekutivrats der Welttourismusorganisation in Jeddah ins Leben gerufen wurden, werden den zukünftigen Führungskräften der Tourismusbranche fundierte globale Erfahrungen vermitteln.

Das Programm zielt darauf ab, im Jahr 2022 100.000 Saudis auszubilden. Die Kampagne begann Ende 2020 mit der Einführung einer neuen Strategie zur Entwicklung des Humankapitals in der aufstrebenden Tourismusbranche des Königreichs, die darauf abzielt, mehr saudische Staatsangehörige für den Sektor zu gewinnen.

Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister Saudi-Arabiens, sagte: "Es ist wichtig, dass wir jetzt in unsere Jugend investieren. Die Schaffung qualifizierter Arbeitskräfte mit dem Talent und dem Ehrgeiz, den Tourismussektor regional und global zu unterstützen und voranzutreiben, ist der Schlüssel zur Verwirklichung der Vision 2030. Dieses Programm zeigt unser Engagement, junge Menschen zu stärken, indem wir ihnen die richtigen Fähigkeiten, Unterstützung und Möglichkeiten bieten, die Zukunft der Tourismusbranche zu gestalten."

Laut Seiner Exzellenz hat das Programm drei Hauptziele, die darauf abzielen, Talente in der Branche zu fördern, zu entwickeln und zu unterstützen. Es zielt darauf ab, eine Kultur der Professionalität zu verbreiten, aufstrebenden Fachleuten zu helfen, das Wissen und die Qualifikationen zu erwerben, die für den Einstieg in die Branche erforderlich sind, und ihren Erfolg durch die Verfeinerung ihrer Fähigkeiten zu unterstützen. Das Programm wird Auszubildenden helfen, Arbeitsplätze in der Branche zu sichern, einschließlich saisonaler, Teilzeit- oder Vollzeitmöglichkeiten im ganzen Königreich.